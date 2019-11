Ausstellung im Itzehoer Izet : Farbige Kunst mit goldenem Schimmer

Malerin Mitaly Mukherjee zeigt ihre Werke im Innovationszentrum.

Avatar_shz von

04. November 2019, 15:39 Uhr

Itzehoe | Ihre Bilder malt sie in verschiedenen Techniken, eines eint sie: Farbe. Mitaly Mukherjee aus Böblingen bei Stuttgart zeigt ihre Gemälde jetzt im Innovationszentrum Izet, hinzu kommen skizzenhafte Zeichnungen. „Ich lasse mich inspirieren von Reisen und Erlebnissen“, sagt die 47-Jährige. Fasziniert war sie dabei auch von Dänemark – und diese Bilder mussten in den Norden, fand ihr Vater Kishore Mukherjee. Der Kontakt zum Izet war logisch: Bis 2005 saß er dort mit zwei Firmen. „Jedes Bild hat eine ganz andere Farbatmosphäre“, so die Künstlerin. Dazu gehört oft ein goldener Schimmer, der den indischen Einfluss in ihrem Leben

zeigt – sie selbst nennt es ihren „verborgenen Ursprung“.



>Zu sehen bis 22. November, Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr.