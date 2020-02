Fantastisch und zum Verrücktwerden

Zwei Beispiele aus dem Kreis Steinburg zeigen: Windparks werden von Anwohnern ganz unterschiedlich wahrgenommen

26. Februar 2020, 21:25 Uhr

Krempdorf/Hohenfelde | „Ich dachte erst, meine Nachbarn haben eine Dampfmaschine, als die Anlagen in Betrieb gingen. Heute ist es leider windstill, sonst hätte man die hören können“, sagt der Hohenfelder Helmut Lachs und zeigt auf die großen Windenergieanlagen, die durch die Baumreihe in west-süd-westlicher Richtung zu sehen sind. Sie gehören unter anderem zum Bürgerwindpark Grönland, stehen in 1500 Metern Entfernung zu seinem Wohnhaus in der Oberreihe. Somit befindet sich sein Eigenheim auch deutlich außerhalb des viel diskutierten Mindestabstands von 1000 Metern. Durch die Sonne, die am späten Mittag aus dieser Richtung kommt, sind die Anlagen aber gut sichtbar.

Im vergangenen Jahr kam in Schleswig-Holstein der Bau von Windenergieanlagen an Land enorm ins Stocken. Netto kamen laut der Fachagentur Windenergie nur zehn Anlagen hinzu. Hauptgründe sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen.

Geklagt hat Lachs nicht. Der Lärm ist jedoch nur einer von mehreren Punkten, die ihn trotz der 1500 Meter Entfernung zu den Anlagen stören. Sein Beispiel zeigt, dass der Abstand nicht entscheidend für die Akzeptanz ist. Das beweist auch ein Besuch bei Dörte Harms – und doch ist sie ein Gegenbeispiel zu Lachs. Sie wohnt deutlich näher an einem Windpark und hat keine Probleme damit.



20 000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart





Harms blickt von ihrem Küchentisch in Krempdorf in ihren Garten und darüber hinaus. Im Süden, in nur rund 700 Metern Entfernung, ragen Windenergieanlagen etwa 100 Meter hoch in die Luft. Es ist der Windpark Krempdorf. Harms sagt mit freudigem Gesicht: „Ich finde das fantastisch. Was es heute gibt, war damals unvorstellbar.“ Schon in den 70er Jahren hatte sie gegen das Atomkraftwerk Brokdorf demonstriert und sich regenerative Energien gewünscht. Heute werden durch den Windpark Krempdorf jährlich 20 000 Tonnen CO2 eingespart.

Dörte Harms hatte nicht nur aufgrund der Nähe zu ihrem Wohnhaus, sondern auch weil sie seit 30 Jahren Krempdorfs Bürgermeisterin ist, von den Planungen des Windparks (die Inbetriebnahme war am 31. Dezember 2003) Kenntnis. Bei Helmut Lachs war es anders. Er hat nach eigenen Angaben während der Planung kaum Informationen erhalten, sich aber auch nicht beschwert, weil er aufgrund der Distanz nicht mit negativen Auswirkungen gerechnet hatte.



Saisonaler Schattenwurf





Doch es kam anders. Nicht nur der Lärm stört Helmut Lachs: „Ich hatte mal Besuch, der sagte: ,Ich habe was mit den Augen, es flackert die ganze Zeit.’“ Schuld daran sei der Schattenwurf der Windräder gewesen. Besonders im Frühjahr und im Herbst scheine die Sonne genau durch die Rotorblätter auf das Grundstück und in das Wohnzimmer von Lachs. Der hat eine klare Meinung: „Wer dichter dran wohnt, wird verrückt.“

Laut Jens-Peter Kölln, Geschäftsführer des Windparks Grönland, sollte genau das nicht möglich sein: „Die Anlagen sind den Gesetzen entsprechend genehmigt und berechnet. Sie verfügen über eine Abschalttechnik.“ Heißt: Die Maximaldauer des Schattenwurfs auf ein Grundstück in der Umgebung überschreitet 30 Minuten täglich nicht. Pro Jahr dürfen es insgesamt höchstens acht Stunden sein.

Einen störenden Schattenwurf auf das Haus von Dörte Harms gibt es nicht, weil der Windpark im Süden steht, wo die Sonne ihren höchsten Punkt hat. In den Nachbargemeinden Süderau und Elskop herrschen ähnliche Bedingungen wie bei Helmut Lachs in Hohenfelde. Beide Dörfer liegen – zumindest zum Teil – östlich der neun Windräder. Daher kann es in den Abendstunden, wenn die Sonne im Westen untergeht, zu Schattenwurf kommen. Laut Harms dauert dies lediglich ein paar Minuten. „Das sind aber keine Beschwerden, nur Feststellungen“, betont sie. Praktisch genauso unproblematisch verhält es sich für sie mit dem Lärm, der von den Anlagen verursacht wird. „Auch wenn ich sie ab und zu höre.“



Ungeklärte Frage des Infraschalls







„Windbürgergeld“ nicht das richtige Mittel







Vorranggebiete bleiben bestehen





Nur wenige der 235 Bürger Krempdorfs wohnen dichter am Windpark als Harms, die sich keineswegs beeinträchtigt fühlt. Jemanden, der sagt, er sei durch den Windpark krank geworden, gebe es in der Gemeinde nicht. Und doch ist das Dorf bei der Windkraft-Frage gespalten. Kritiker führen immer wieder die ungeklärte Frage des Infraschalls an. Es handelt sich um kaum hörbaren, tieffrequenten Schall, der auch von Windrädern verursacht wird. Harms: „Kann sein, dass sich einige Menschen dadurch beeinträchtigt fühlen. Doch da sind sich ja auch die Wissenschaftler uneinig.“Das von der SPD vorgeschlagene „Windbürgergeld“ stößt sowohl bei Harms als auch bei Lachs auf Skepsis. Lachs macht klar, dass sich an seiner Haltung nichts ändern würde – auch, wenn man ihm als Entschädigung mehrere Tausend Euro anbieten würde: „Das kommt für mich nicht infrage. So will man sich nur weitere Plätze kaufen.“ Auch Harms ist kritisch: „Das hört sich erst toll an. Es bringt aber Probleme mit sich. Bei wem fangen die Zahlungen an? Wie wird gestaffelt?“ Für die Pensionärin ist es ebenfalls ein Erkaufen der Zustimmung. Ihr würde es besser gefallen, wenn die Gemeinden mehr erhalten würden und über das Geld frei verfügen könnten. Das sei besser als das Gießkannenprinzip.Die Areale, auf denen die Windparks in Krempdorf und in Grönland stehen, bleiben auch nach dem dritten Entwurf des Windenergie-Landesentwicklungsplans Vorranggebiete. Sie werden aufgrund neuer Abstandsregelungen allerdings etwas verschoben. Der Status als Vorranggebiet bedeutet auch, dass voraussichtlich neue Windenergieanlagen erbaut werden, sobald die alten ausgedient haben (Repowering).

Somit würden Windparks sowohl in der Nähe von Helmut Lachs als auch von Dörte Harms weiter existieren. Den einen dürfte es nach wie vor stören, die andere ganz und gar nicht.