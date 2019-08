Familientag im Horster Freibad

von Joachim Möller

05. August 2019, 13:40 Uhr

Horst | Die Horster Wählergemeinschaft lädt Sonntag, 18. August, zu einem Familientag in das Freibad am Heisterender Weg ein. Ab 13 Uhr soll es Spiel und Spaß für Groß und Klein geben. Zuvor ist eine Familienfahrradtour in und um Horst geplant. Start ist um 10.30 Uhr am Freibad. Im Rahmen des bunten Treibens am Nachmittag wird es auch die Möglichkeit zu einem Schnuppertauchen geben: Wie in jedem Jahr stehen die Elmshorner Schlickteufel mit Ausrüstung und nötiger Sachkenntnis hierbei zur Verfügung. Ab 14 Uhr gibt es zudem eine Vorführung im Meerjungfrau-Schwimmen.