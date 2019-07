50 Jahre Wirtshauswirtin : Familiär ist das Markenzeichen

Inge Schipmann ist seit 50 Jahren Chefin der Landgaststätte Zum weißen Bären in Blomesche Wildnis.

03. Juli 2019, 15:23 Uhr

Blomesche Wildnis | 50 Jahre: So lange verwöhnt Inge Schipmann (88) als Chefin ihre Gäste in ihrem Gasthaus Zum weißen Bären. Das Jubiläum feierte sie jetzt mit Familie und Freunden. Und 50 Jahre gibt es auch den Sonntagsstammtisch. Von 10 bis 12 Uhr treffen sich sieben Männer mit langjähriger Lebenserfahrung und plaudern über die Neuigkeiten der Region.

Inge Schipmann liebt ihre Arbeit auch noch nach so vielen Jahren: „Ich freue mich, wenn meine Gäste zufrieden sind und hinterher sagen: Inge, das war wieder schön bei dir.“

Am Ehrentag gab es viele Glückwünsche und Musik vor der Tür und auf dem Saal. „Inge ist keine Frau der großen Worte, aber ein herzensguter Mensch und deshalb hat ja auch ihre Schwester früher die Reden gehalten“, sagte Schipmanns Nichte Frauke Czaja in Erinnerung an ihre verstorbene Mutter Traute Russow. Czaja würdigte die tatkräftige Unterstützung durch das bewährte familiäre Team des „Weißen Bären“. „Unsere Inge liebt ihre Gaststätte und freut sich, wenn die Hütte voll ist.“

Das Haus, in dem Inge Schipmann schon so lange wirkt, wurde 1645 erbaut. Ihr Großvater Jakob Schipmann kaufte es 1893. Zunächst war sie bei ihren Eltern Hermann und Alma angestellt, übernahm die Wirtschaft dann 1969 in dritter Generation. Eine ihrer ersten Maßnahmen: Sie ließ die Tanzfläche neu zu verlegen, denn ein Ehepaar war beim Tanzen auf dem unebenen Boden in einer Kuhle ausgerutscht und gestürzt.

Der Charme der früheren Zeit ist noch bis heute erhalten – und die Gäste lieben ihn. Auf dem Saal mit Bühne steht ein alter Kachelofen. Im Tresenbereich, der durch einen Vorhang vom Saal abgeteilt ist, liegt ein Teppich und darauf stehen Sofas und Polsterstühle. Die Atmosphäre im Clubraum erinnert eher an ein Wohnzimmer. Dort sind sie dann auch anzutreffen: Kleinere und ein größerer weißer Eisbär aus Porzellan. Diese herzliche und familiäre Atmosphäre ist bis heute das Markenzeichen der Landgaststätte.

Für die Gemeinden Blomesche Wildnis und Krempdorf – sie halten im „Weißen Bären“ immer ihre Gemeindevertretersitzungen ab –– überreichte Bürgermeister Niels Schilling der Jubilarin eine stattliche Pflanze. „Die Gemeinde sorgt für die Struktur, du für Beständigkeit“, dankte er Inge Schipmann für deren unermüdlichen Einsatz.

Nach einem „Hoch soll sie leben“, gratulierte Sven Mangels vom Glückstädter Spielmannszug zum Jubiläum. „Auf das du noch lange in deinem ‚Weißen Bären‘ die Chefin bist.“ Für die Feuerwehr Blomesche Wildnis erinnerte Jan Päper an so manche Anekdote anlässlich früherer Dienstabende oder Feuerwehrbälle. Glückstadts stellvertretender Wehrführer Sven Tießen widersprach der Behauptung, dass Inge nie etwas sagen würde. „Wenn wir den Saal für unsere Blaulichtnacht schmücken, weißt Inge uns gerne darauf hin, nach dem Ball alles wieder dorthin zu stellen, wo es war.“

Für die Jagdbläsergruppe Dückermühle gratulierte Florian Stange-Steinmetz der Wirtin und erinnerte an viele feuchte Feste und schöne Abende im „Weißen Bären“. „Jetzt blasen wir den Hasen, dann den Fasan und anschließend zum Essen“, beendete er den offiziellen Teil des Empfangs.