Falschgeld

von Volker Mehmel

21. November 2018, 11:35 Uhr

Wer in diesen Tagen einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt bekommt, sollte vielleicht besser zweimal hinschauen. Wie man hört, sind in der Stadt nämlich gefälschte Banknoten im Umlauf. Und so einen falschen Fuffziger kann wirklich niemand gebrauchen. Apropos: Diese Bezeichnung ist ja auch auf Menschen gemünzt, denen man nicht trauen sollte. Angeblich rührt die eher abfällige Einschätzung von einer gefälschten 50-Pfennig-Münze her. So ändern sich die Zeiten. 50-Cent-Stücke wären heute für Geldfälscher nicht mehr sonderlich lohnend.