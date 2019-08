Betrug in Itzehoe : Falscher Polizist betrügt 88-Jährige

Eine Itzehoerin legte einen fünfstelligen Betrag in bar in eine Mülltonne.

von sh:z

07. August 2019, 11:55 Uhr

Itzehoe | Bitterer Tag für eine 88-Jährige aus dem Bereich Große Tonkuhle: Sie verlor eine fünfstellige Summe an einen Betrüger.

Mehrere Anwohner hätten am Dienstag Anrufe von falschen Polizisten erhalten, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Sie hätten das Gespräch schnell beendet – bis auf die 88-Jährige. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus. Angeblich besitze eine Bande persönliche Daten der Seniorin und komme so an ihr Konto heran. Daher solle sie ihr Geld abheben und nach Hause holen. Das tat die Itzehoerin.

Hinweise: 04821/6020.

Als sie mit dem fünfstelligen Betrag zurück war, rief der falsche Polizist wieder an und erklärte, dass ihr weitere Gauner in der Bank Falschgeld ausgehändigt hätten. Dieses wolle die Polizei in echtes Geld tauschen, dafür sollte die 88-Jährige alles in eine Mülltonne an der Straße legen. Dort holte der Betrüger das Geld ab.

Beschrieben wird er so: schlank, etwa 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt, kurze, dunkelblonde Haare, helles

T-Shirt und kurze, dunkle Hose. Er müsse sich längere Zeit in der Gegend aufgehalten haben, so Neufeld. Die Polizei sei erst einige Stunden später informiert worden, die Fahndung blieb erfolglos.



