Kurz vor der A7 : Falsche Zivilfahnder stoppen 22-Jährigen und wollen sein Auto beschlagnahmen

Ein silberfarbener Kombi mit Blaulicht hielt den Fahrer auf der B206 an. Sein Wagen sei Diebesgut und beschlagnahmt.

von Götz Bonsen

04. Februar 2019, 14:53 Uhr

Bad Bramstedt | In 22-Jähriger ist am vergangenen Freitag (1. Februar) auf der B206 bei Bad Bramstedt von „falschen Polizisten“ in einem silberfarbenen Kombi angehalten worden. Angebliche Zivilfahnder hätten auf dem Dach ein Blaulicht angebracht und den jungen Autofahrer kurz vor der A7 nach Vorbeifahren zum Anhalten gezwungen, berichtet die Polizei. Gegen 13 Uhr am selben Tag meldete der Mann den Vorfall bei der Polizeistation Bad Bramstedt, er war auf dieses Täuschungsmanöver hereingefallen.

Bei der „Kontrolle“ hatten die falschen Beamten in Polizei-Parkas versucht, ihm den Fahrzeugschlüssel und damit seinen Pkw abzunehmen. Dieser sei angeblich gestohlen worden. Der 22-Jährige befreite sich aus dieser Situation und fuhr zur Polizei.

Die angeblichen Zivilfahnder werden wie folgt beschrieben:

Person: männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart. Person: männlich, circa 30 Jahre alt, 180 cm groß, kurze dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.

