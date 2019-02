Falsche Polizisten festgenommen

von Joachim Möller

04. Februar 2019, 17:47 Uhr

Wie gestern bekannt wurde, ist es Polizeibeamten am vergangenen Donnerstag in Norderstedt gelungen, zwei „Kollegen“ festzunehmen. Diese hatten wegen eines angeblichen Einbruches bei einem 86-jährigen Senioren angerufen. Die falschen Polizisten gaben an, von den im Haus des Rentners vorhandenen Wertsachen Fotos machen zu müssen. Im Hintergrund liefen dabei ausgedachte Funksprüche. Noch während des Telefonats informierte der Senior die richtige Polizei. Als zwei Stunden später der falsche Polizist an der Wohnanschrift des Norderstedters klingelte, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizeipressestelle Bad Segeberg handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 22 Jahre alten Mann aus Itzehoe. Auch ein 23-Jähriger aus Glückstadt, der bei der Aktion als Fahrer fungierte, kam in das Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen mussten die beiden Männer jedoch mangels Haftgründen wieder entlassen werden.