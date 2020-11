Feuerwehr Wilster : Falke Fiete gerettet

Die Freiwillige Feuerwehr Wilster hat dafür gesorgt, das Falke Fiete sicher vom Dachfirst eines Hauses am Markt geholt werden konnte. Er hatte sich mit einem Lederband an einem Ziegel verheddert.

von Ilke Rosenburg

02. November 2020, 15:47 Uhr

Falke Fiete ist noch jung, in Wilster soll er die Jagd auf Krähen erst noch lernen. Nun hatte Fiete allerdings Pech: Als er sich am Sonntagabend auf den Dachfirst eines Gebäude am Markt setzte, verfing sich seine Lederschlaufe an einem Ziegel. Die Lederschlaufe dient dazu, dass ihn der Falkner, wenn er wieder auf dessen Arm landet, festhalten kann. Der Falke konnte sich nicht befreien. Das hatte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wilster zur Folge. Die rückte mit der Drehleiter an, und schon nach kurzer Zeit konnte Fiete aus der misslichen Lage gerettet werden.