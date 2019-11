Umzug geschafft : Fairer Handel: Weltladen in Itzehoe steht vor Neustart in der oberen Feldschmiede

Itzehoer Weltladen eröffnet Sonnabend ab 10 Uhr in neuen Geschäftsräumen in der oberen Feldschmiede.

von Delf Gravert

21. November 2019, 10:51 Uhr

Itzehoe | Die Kundin hat das Portemonnaie schon in der Hand. Sie schaut etwas ungläubig, als ihr die Weltladen-Mitarbeiterinnen sagen, dass erst am Wochenende eröffnet wird. Und tatsächlich sieht die neue Heimat des Weltladens vor dem Neustart in der oberen Feldschmiede am Sonnabend schon sehr fertig aus. „Es hat alles gut geklappt“, sagt Leiterin Anne Zankel. Etwas anders als geplant, aber problemlos sei der Umzug aus der Kirchenstraße verlaufen. Nun wird bis Sonnabend noch dekoriert. „Das Sortiment bleibt erstmal gleich“, erklärt Zankel. „Wir haben hier aber andere Möglichkeiten der Präsentation als zuletzt in der Kirche.“

Der Wasserschaden im Gemeindehaus hat den weiteren Betrieb des Weltladens in der Kirchenstraße unmöglich gemacht. Nach einem Provisorium in St. Laurentii hat das Team nun im Gebäude der Wohnungsbaugenossenschaft Wankendorfer unweit des La-Couronne-Platzes eine neue Heimat gefunden.

Geblieben ist die Idee hinter dem Weltladen: Die Produkte, die dort verkauft werden, werden fair gehandelt. Das bedeutet, die Menschen, die sie produzieren, erwirtschaften einen Lohn, von dem sie leben, sich fortbilden und ihre Kinder zur Schule schicken können. Gleichzeitig entstehen Projekte zu Infrastruktur, Gesundheit und verantwortungsvollem Umgang mit der Umwelt, erklärt Almut Atkins vom Weltladen-Team.

Ganz wichtig seien dabei Transparenz und Qualität, erklärt Anne Zankel. Bei allen Waren wird die komplette Lieferkette regelmäßig durch den Dachverband der deutschen Weltläden streng überprüft. „Die Ergebnisse sind für jeden Kunden nachvollziehbar.“ Es solle aber nicht aus Mitleid gekauft werden, sagt Zankel. „Uns ist wichtig, dass unsere Kunden auch sagen: Ich kaufe das auch, weil es wirklich gut ist.“ Von der Qualität der Produkte können sich die Kunden am Eröffnungstag ab 10 Uhr überzeugen. Zusätzlich zu einem Glücksrad und Musik gibt es zum Neustart viele Verkostungen.

Neben klassischen „Kolonialwaren“ wie Schokolade, Gewürzen, Kaffee und Tee verkauft der Weltladen unter anderem auch fair gehandelten Schmuck aus Mexiko. Das Sortiment sei grundsätzlich flexibel. „Wir wollen aber keinem anderen Laden in der Stadt unnötig Konkurrenz machen“, sagt Zankel.

Das Team will mit der Eröffnung nicht nur um alte und neue Kunden werben. Gesucht werden auch ehrenamtliche Helfer, die die Idee des fairen Handels unterstützen möchten. Benötigt werden neben Helfern im Verkaufsteam auch Menschen, die sich beispielsweise mit Buchhaltung oder Computern auskennen.