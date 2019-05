Fahrzeugteile professionell abgebaut

von Andreas Olbertz

16. Mai 2019, 13:11 Uhr

Itzehoe | Da waren vermutlich Profis am Werk: Dienstagabend stellte eine Frau ihren gelben Mercedes-Benz auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße ab. Als sie am nächsten Morgen zu dem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Seitenspiegel, eine Zierleiste und eine Abdeckung an der Stoßstange fehlten. Die Teile waren professionell entfernt worden, so dass der Wagen selbst unversehrt blieb. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 900 Euro.



> Die Polizei sucht nach Zeugen: 04821/6020.