Fahrraddieb erwischt

02. März 2020, 10:05 Uhr

Itzehoe | Er schob ein Trekkingrad durch den Feldschmiedekamp und schaute sich auffallend oft um – also entschlossen sich Polizisten am Sonnabendmorgen um 7.50 Uhr zu einer Kontrolle des Itzehoers, den sie schon kannten. Und sie landeten einen Treffer: Zwar behauptete der 23-Jährige, das Rad gehöre ihm, doch es war als gestohlen gemeldet. Dazu machte der Mann keine Angaben. „Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte einige Werkzeuge, bei denen es sich durchaus um Tatwerkzeuge gehandelt haben könnte“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Diese wurden ebenso sichergestellt wie das Rad. Der Itzehoer erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.