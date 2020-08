Förderung Bibliothekskonzept : Fahrbücherei Steinburg baut digitales Angebot aus

Mit so genannten Maker-Space, digitale Angebote wie 3D-Stift und Robotor, will die Fahrbücherei noch attraktiver werden.

23. August 2020, 12:18 Uhr

Kreis Steinburg | „Wir freuen uns sehr, dass wir ab diesem Jahr unser Angebot auch im Bereich Maker-Space ausbauen können“, sagt Jennifer Gräler, Leiterin der Fahrbücherei des Kreises Steinburg. Knapp 8500 Euro an Fördermitteln hatte sie über das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ beantragt, um das Angebot der Fahrbücherei noch moderner gestalten zu können.

Bibliotheken im ländlichen Raum stärken

Mit dem Programm fördert der Deutsche Bibliotheksverband bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte. „Primär geht es dabei um die Modernisierung und die digitale Ausstattung“, sagt Gräler. Ziel sei es, Bibliotheken als „Dritte Orte“ in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten.

ZITAT Der Antrag wurde erfreulicherweise bewilligt. Jennifer Gräler, Leiterin der Fahrbücherei

Mit dem Geld will sie mobile Maker Points umsetzen. In einem kreativen Raum bestünde dann die Möglichkeit, Nutzer an neue Technologien heranzuführen. „Wir werden sogenannte Makerboxen bekommen, die Kinder und Jugendliche mit neuen Technologien vertraut machen sollen. So erhalten wir zum Beispiel einen 3D-Stift und kleine, programmierbare Roboter.“ Ein Teil der Kisten, so Gräler weiter, könne von Schulen und Kindergärten ausgeliehen werden, die anderen können direkt im Bus getestet werden.

ZITAT An Haltestellen mit ausreichend Platz und langer Haltezeit können wir so genannte Maker Points einrichten. Dort kann jeder, der einen Bibliotheksausweis hat, die Makerboxen ausprobieren. Jennifer Gräler, Bibliothekarin

Das Team freue sich sehr, dass solche Aktionen auch im Betrieb einer Fahrbücherei möglich seien. „Wir sind eben nicht nur ein reiner Ausleihservice, sondern auch ein rollender dritter Ort. Ein Platz, an dem man gerne ist und Zeit verbringt.“ Die Fahrbücherei möchte ein fester kultureller Bestandteil der Dörfer im Kreis sein und freue sich nun auch, neue Technologien zum Austesten anbieten zu können.“ Spätestens im Herbst soll das neue Angebot zur Verfügung stehen.