Kulturerbe : Fähre Kronsnest geht in Winterschlaf

Mit einem Kürbistag und einem letzten „Hol över!“ geht auf der Krückau in Neuendorf die Saison zu Ende.

von shz.de

03. Oktober 2018, 15:09 Uhr

Glück mit dem Wetter hatten die Gastgeber des Kürbistages an der Fähre Kronsnest. Ein wichtiges Detail, denn bei Wind und Regen locken selbst die Thementage kaum einen Besucher an die Ufer der Krückau. Noch in der Nacht zuvor hatte es wie aus Eimern geschüttet. Doch als es am gestrigen Feiertag losging, schaute die Sonne zwischen den Wolken hervor und auch der Sturm war ein wenig abgeebbt. Pünktlich um 11 Uhr öffnete das Sööte Eck seine Türen, um die Gäste auf Neuendorfer Uferseite kulinarisch zu verwöhnen. Die Crew des Mini-Lokals hatte für den Kürbistag bereits am Vortag Kürbisse kleingeschnitten und zu leckerer Kürbissuppe verarbeitet. Außerdem gab es frische Waffeln sowie Backkartoffeln mit Fährmanndip.

Höhepunkt des Tages aber blieb für die meisten Besucher das Übersetzen mit der Hol Över über die Krückau. Die Fährleute wriggten ihre Gäste gewohnt sicher ans jeweils andere Ufer. Gut 40 Meter Wasser mussten sie dabei mit dem sogenannten Riemen überbrücken. Gefertigt wurde das kleine Wassertaxi aus massivem Eichenholz. Möglich machte die touristische Attraktion ein Trägerverein, der 1992 gegründet wurde. Zur Sicherheit der Fahrgäste befinden sich Rettungskissen, Verbandskasten, Notriemen und sogar ein Anker an Bord. Gekentert ist die Fähre in ihren nun 26 Dienstjahren übrigens noch nie.

In die Schulzeit zu Großvaters Zeiten zurückversetzt fühlen konnten sich die Besucher im Stöpenkieker. Das kleine Fährmuseum lädt jedes Jahr zu einer neuen Themenausstellung ein. Dieses Mal heißt das Motto „Alte Schule“. „Wir haben dafür Exponate aus verschiedenen Schulen zusammengesucht“, verriet Mitorganisatorin Helke Stammerjohann. Sitzbänke und Tafel stammten von der Grundschule Seester, die Chemieabteilung aus der Hafenschule Elmshorn, und der Rechenschieber von der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule. Auch Raas alte Schule und einige Privatleute steuerten Ausstellungsstücke bei.

Mit dem Kürbistag ging die Fährsaison zu Ende. Generell war 2018 ein gutes Jahr für die Fähr-Macher, wie Fährmann Niels-Uwe Saß versicherte. Etwa 6100 Gäste habe man diese Saison gezählt. Mit der Zahl übertraf man die Werte der Vorjahre, als die Hol Över mehr oder minder stetig Fahrgäste verlor. Hauptgrund für die vielen Passagiere, die sich diese Saison über die Krückau wriggen ließen, war der heiße und trockene Sommer, der viele Einheimische zu Radtouren entlang der Krückau animierte. Der hölzerne Fährkahn wird nun winterfest gemacht, ehe am 1. Mai 2019 die neue Saison startet.



> Wer sich über den Fährverein informieren möchte, hat dazu im Internet unter www.faehre-kronsnest.de Gelegenheit.