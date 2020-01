Schmerztherapie in Itzehoe : Facharzt Dirk Lympius eröffnet neue Praxis für Schmerzpatienten

Der Mediziner soll zur Schließung einer Versorgungslücke im Südwesten von Schleswig-Holstein beitragen.

von Andreas Olbertz

21. Januar 2020, 10:31 Uhr

Itzehoe | Schmerzpatienten in der Region sind oft doppelt gestraft: Sie leiden unter ihren Schmerzen und auf einen Termin beim Spezialisten müssen sie teilweise bis zu zwei Jahre warten. Zumindest Letzteres könnte sich jetzt ändern: Dirk Lympius eröffnet Ende des Monats in der Kleinen Paaschburg eine Praxis für Spezielle Schmerztherapie.

Lympius hat im Marburg Medizin studiert. In Solingen und Bremerhaven folgte die Facharztausbildung zum Neurochirurgen. Als solcher arbeitet er am Westklinikum in Rissen – die vergangenen zehn Jahren als Oberarzt. „Ich habe damals schon angefangen, mich um Schmerzpatienten zu kümmern“, sagt der promovierte Mediziner. Seit 2015 erfüllt er die Voraussetzungen als Spezieller Schmerztherapeut. Jetzt macht er sich mit einer eigenen Praxis selbstständig. Weil er in Rissen allerdings noch die Kündigungsfrist einhalten muss, wird er bis Ende März nur mittwochs bis freitags in Itzehoe arbeiten können.

Nach drei bis sechs Monaten spricht man von chronischen Schmerzen. Doch die Gefahr einer Chronifizierung setze bereits nach sechs Wochen ein. Lympius: „Der Schmerz brennt sich regelrecht ins Schmerzgedächnis ein.“ Deswegen sei es wichtig, möglichst früh zu reagieren.

Schmerz ist extrem vielfältig. Rückenschmerzen sind sehr verbreitet, aber auch Migräne. Er kann von einer Gürtelrose ausgehen, einem Tumor oder ein sogenannter Phantomschmerz nach einer Amputation sein.

Eine Standardbehandlung gibt es nicht. „Wir müssen den Schmerz von vielen Seiten angreifen“, erklärt der Mediziner seinen multimodalen Ansatz. Körper und Geist werden behandelt. Um den richtigen Ansatz zu finden, seien ausführliche Gespräche mit den Patienten vorgesehen. Die Vorgeschichte muss gründlich studiert werden. Die Erfahrung zeige, dass Aktivität ein ganz wichtiger Baustein der Therapie sei. Lympius: „Das ist das A und O.“ Medikamente oder Akkupunktur können auch zum Einsatz kommen.

Der Facharzt freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. „Ich habe dann Zeit für die Patienten und kann vernünftig mit ihnen reden“, sagt er. Damit das auf Dauer so bleibt und er die Patienten auch zukünftig noch im vorgeschriebenen Umfang behandeln kann, ist die Patientenzahl auf 300 im Quartal begrenzt.

Dass er überhaupt eine Praxis in Itzehoe eröffnen darf, verdankt der Spezialist einer schleswig-holsteinischen Sonderregelung. Schmerztherapeuten sind keine eigene Gattung, sondern Fachärzte mit Zusatzqualifikation. „Die Bedarfsplanung kennt diese Spezialisierung aber nicht“, erklärt Delf Kröger, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Deshalb haben sich KV und Krankenkassen auf eine Bedarfsanalyse geeinigt. Mindestens 30 „Versorgungsaufträge“ für Schmerzspezialisten sind für das Land vorgesehen. Wenn ein Facharzt seine Praxis an einen Nachfolger übergibt, muss der nicht zwangsläufig auch die Zusatzqualifikation als Schmerztherapeut haben. „Das ist ein Problem“, räumt Kröger ein. Bei einer Überprüfung wurde von der Arbeitsgemeinschaft aus KV und Krankenkassen festgestellt, dass unter anderem im südwestlichen Bereich des Landes eine Lücke klaffte.