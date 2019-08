Glückstadt : Exhibitionist festgenommen

Die Polizei machte einen 58-Jährigen dingfest.

29. August 2019, 17:14 Uhr

Glückstadt | Er hat es wieder getan und wurde anschließend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wie berichtet, hatte sich in den vergangenen Wochen ein ungepflegt wirkender Mann immer wieder meist in der Itzehoer Straße und zur Schulzeit in schamverletzender Weise Passanten und Schülerinnen gezeigt.

Gestern konnten Beamte der Kripo Itzehoe und der Polizeistation Glückstadt den Exhibitionisten nach einem neuerlichen Vorfall dingfest machen und vorläufig festnehmen.

Wie die Polizeipressestelle mitteilt, handelt es sich um einen 58-Jährigen, der geistig nicht voll entwickelt ist und sich nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler der Tragweite seines Handelns gar nicht bewusst war.