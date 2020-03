Ex-Freundin mit Messer verletzt

Kellinghusen | Das Paar ist getrennt, ein Kontaktverbot besteht. Dennoch kam ein 34-Jähriger am Sonnabend, 21.30 Uhr, zu seiner Ex-Partnerin und dem gemeinsamen Kind. Laut Polizei schlug er die 26-Jährige und verletzte sie leicht mit einem Messer an der Hand. Im Keller des Hauses überwältigten die Ordnungshüter den Mann, der auf einen Wert von mehr als drei Promille kam und in Gewahrsam landete. Er kassierte Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.