Glückstadt : ETSV: „Fortuna braucht Beistand“

Die Alarmglocken beim ETSV Fortuna läuten schriller denn je. Zwei existenzbedrohende Probleme hat der Verein: Keiner will Vorstandposten übernehmen, und es wird langfristig schwierig, die eigene Sporthalle im Marineviertel zu finanzieren. ETSV-Chef Thomas Gründel wird seine beiden Posten als Gesamtvereinschef und als Vorsitzender der Turnersparte definitiv zur nächsten Wahl im April niederlegen. Die Gründe sind Anforderungen im Beruf und in der Familie. Bekannt wurde dies auf der außerordentlichen Versammlung im Vereinsheim.

„Es hat Spaß gemacht“, versuchte Gründel die anwesenden Mitglieder zu motivieren, seine Ämter zu übernehmen. Er sei stolz darauf, dass er den Verein bisher führen durfte. Der 54-Jährige machte aber auch keinen Hehl daraus, dass dieses Ehrenamt viel Arbeit mit sich bringt. Er und seine Frau Silke hätten ihr Leben auf den Verein ausgerichtet. In dieser Intensität würden beide nicht weitermachen wollen.

Weil mit Kassenwart Peter Krieger, Schriftführerin Kristina Gosemann und Jugendwart Christopher Bialas bereits drei Vorstandsmitglieder aufhören, hatte Thomas Gründel zunächst überlegt weiterzumachen. Das will er jetzt definitiv nicht mehr, machte er auf der Versammlung deutlich. Mit vielen habe er inzwischen er gesprochen, ohne Erfolg. „Ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll.“

Ein eindrückliches Plädoyer hielt Peter Krieger: „Fortuna braucht Beistand“, appellierte er an die Vereinsmitglieder. Von 963 stimmberechtigten Mitgliedern waren nur 63 anwesend. „Wir haben nicht einmal Geld, um den Verein professionell betreuen zu lassen. Wir können keinem Nackten in die Tasche greifen.“ Nur mit viel Unterstützung der Stadt sei es möglich, die Fortuna-Halle im Marineviertel und das Vereinsheim am Molenkiekergang zu unterhalten. Wobei allein für die Unterhaltung der Sporthalle 63 000 Euro im Jahr ausgegeben werden. Hinzu kommt, dass „viel Geld“ für Geräte bezahlt wurde. „Wir haben Dinge gekauft, die wir für sinnvoll erachten“, sagte Krieger. Sowohl für den Leistungssport als auch für den Breitensport. „Damit ihr es gut habt im Verein.“ Doch nur 75 Prozent aller Ausgaben werden über Mitgliedsbeiträge finanziert. „Bei den anderen 25 Prozent sind wir auf das Goodwill der Stadt angewiesen. “ Auch sei der Verein unterstützt worden von der Sparkassenstiftung. Die Reserven, die in den „fetten Jahren“ angespart wurden, seien fast aufgebraucht.

Trotz allem: Auch Peter Krieger sagte, dass ihm die Arbeit als Kassenwart viel Spaß gemacht und er es gerne gemacht habe. Aber auch er habe jetzt neue Aufgaben. Ein Knackpunkt bei der Sporthalle Marieneviertel ist: Bisher hat die Stadt Glückstadt ein Drittel der Unterhaltungskosten gezahlt, weil Schüler der Elbschule dort Schulsport machten. Damit ist seit Sommer Schluss. Für das kommende Jahr hat der Schulverband noch zugesagt, dass sie die Kosten zu einem Drittel übernimmt. Was dann wird, hängt auch von der neuen politischen Zusammensetzung ab, denn im Mai sind Kommunalwahlen. Krieger sagte aber deutlich: „Die Finanzierung durch die Stadt kann keine Lösung auf Dauer sein.“ Die finanzielle Misere des Vereines komme auch zustande, weil die Mitglieder gegen die Verlagerung der Sportstätten vom Molenkiekergang zum Marineviertel gestimmt hätten. In die Sanierung des Vereinsheimes sei ein Großteil der Rücklagen geflossen. Auf der anderen Seite betonte der Kassenwart, dass die Gespräche mit der Stadt sehr gut gewesen seien. „Jeder weiß um die Wichtigkeit des Vereins.“ In der Diskussion schlug Jörn Witt, Vereinsmitglied und von Beruf Steuerberater vor, aus Sparten Abteilungen zu machen, kleine Unternehmen in kleinen Einheiten, um besser ehrenamtlich arbeiten zu können.

Daraufhin gab Thomas Gründel bekannt, dass die Stadt im Januar alle Glückstädter Vereine zu einem Treffen einlädt. Es geht darum, ob alle Vereine der Stadz unter einem Dach zusammengefasst werden – und einen Großverein gründen. Der ETSV Fortuna alleine hätte mit 1600 Mitgliedern eine zu bescheidene Größe. Eine Lösung für die Probleme gab es bei dieser Versammlung nicht.