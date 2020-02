Eschen müssen gefällt werden

Avatar_shz von nr

13. Februar 2020, 12:38 Uhr

Itzehoe | Die Umweltabteilung der Stadt Itzehoe informiert darüber, dass im Bereich der Velo-Route (ehemalige Bahntrasse Itzehoe – Wrist) Höhe Holtweg und Osterloh zehn Eschen aufgrund ihrer nicht mehr ausreichenden Vitalität gefällt werden müssen. Nach Auskunft der Behörde leiden die Bäume am Eschentriebsterben. Trotz baumpflegerischer Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren konnte das Absterben nicht aufgehalten werden. Die Krankheit der Bäume sei der zunehmenden Totholzbildung an den Triebspitzen erkennbar. Die Fällarbeiten wird der Kommunalservice Itzehoe bis Ende des Monats ausführen.