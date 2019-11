KIrchengemeinde veranstaltet Weihnachtsmarkt : Es weihnachtet in Münsterdorf

Rund um die Münsterdorfer St.-Anschar-Kirche findet am 1. Advent ein Weihnachtsmarkt statt.

22. November 2019

Münsterdorf | Am 1. Advent veranstaltet die Kirchengemeinde Münsterdorf den Weihnachtsmarkt rund um die St.-Anschar-Kirche zum 39. Mal. Der Festtag beginnt um 11 Uhr mit einem Vormittagsgottesdienst in der Kirche. Von 13 bis 18 Uhr werden auf dem Weihnachtsmarkt von der Kirchengemeinde sowie den Vereinen und Organisationen Attraktionen für Jung und Alt geboten.

Von Glücksrad bis Bücherflohmarkt

Im Programm enthalten sind das Glücksraddrehen und Spiele ebenso wie eine Vorlesestunde für Kinder und ein Kinderkarussell. Daneben gibt es Kinderschminken und Weihnachtsbasteln in der Kirche sowie einen Bücherflohmarkt im Kalandskeller.

Wer noch kleine Präsente für Weihnachten sucht, wird in den zahlreichen Buden auf dem Kirchplatz sicherlich fündig werden.

Eine große Essens- und Getränkeauswahl soll dafür sorgen, dass die Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen.

Süßes für die Lütten

Seinen Besuch angekündigt hat auch in diesem Jahr der Weihnachtsmann, der kleinen Kindern ab 15.15 Uhr mit süßen Leckereien Freude bereiten will. Im gegenüberliegenden Gemeindehaus bietet die Arbeiterwohlfahrt Kaffee und Kuchen an. Abgerundet wird der Münsterdorfer Weihnachtsmarkt durch einen Festgottesdienst (14.30 Uhr) und ein Singen in der Kirche (17 Uhr).

Puppenspiel für Kinder

Erstmals gibt es ein Puppenspiel für Kinder ab zwei Jahren im Kalandskeller, Gemeindehaus. Beginn 16 Uhr. Unter dem Titel „Kasper und der Summ-Saphir“ geht es in dem Stück von Joachim Kock und Jan Runge um einen magischen Edelstein, den die Prinzessin vom Schloss Breitenburg verloren hat.

Ein Räuber findet den Saphir und gibt ihn nicht wieder her. Kasper will mit Hilfe der kleinen Zuschauer den wertvollen Stein der Prinzessin zurück geben. Welche Rolle die Käsefußhexe dabei spielt, wird noch nicht verraten.

Autor Jan Runge: „Die Handlung ist spannend, aber nicht gruselig.“ Und gewaltsam gehe es schon gar nicht zu.