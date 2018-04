Fraunhofer-Institut in Itzehoe : „Es war eine gute Zeit“

Knapp zehn Jahre leitete Wolfgang Benecke das Isit in Itzehoe – jetzt hat er sich in den Ruhestand verabschiedet.

150 Mitarbeiter hat das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit). Viele Stellen sind offen, der Generationswechsel läuft. Auch an der Spitze: Axel Müller-Groeling (53) wird das Isit künftig allein leiten, denn Wolfgang Benecke ist in den Ruhestand gegangen. Der gesamte Technologie-Standort mit weit mehr als 1000 Arbeitsplätzen sei eine Erfolgsgeschichte, sagt der 64-Jährige, der daran knapp zehn Jahre mitwirkte.



Herr Benecke, gehen Sie zufrieden?

Ja. In jedem Fall war es eine gute Zeit. Das Isit ist mit Forschungs- und Entwicklungsthemen unterwegs, die höchste Aktualität haben. Viele wichtige Projekte konnten entwickelt und umgesetzt werden, die dem Isit nutzen und auch im Sinne von Fraunhofer der Gesellschaft nutzen.



Beispiele?

Wir sind beschäftigt mit neuen Technologien für die Mobilität, wir entwickeln in der Mikrosystemtechnik Sensorik und Technologie, um autonome Fahrzeuge sicher zu machen. Die Leistungselektronik wiederum spielt für die Energiewende eine ganz wichtige Rolle, denn ohne elektrotechnische Systeme gibt es nicht die Funktionalitäten, die man in einem modernen Energieversorgungssystem braucht.



Was ist für Sie das herausragende Ereignis Ihrer Zeit am Isit?

Das wichtigste Projekt, das auch sehr weit in die Zukunft strahlt, ist die Erweiterung der technologischen Möglichkeiten und die Errichtung des zweiten Reinraums. Dieser ist in erster Linie ausgerichtet auf die Entwicklung von Mikrosystemen. Das war ein großes Projekt in der Vorbereitung und Umsetzung und jetzt in der Etablierung der Nutzungskonzepte. Die direkte Folge war, dass wir die X-Fab als wichtigen Industriepartner für den Standort gewinnen konnten, der die Entwicklung in die Serienproduktion bringen und sich hier auch deutlich erweitern will.



Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Forschung und Wirtschaft hat sich gut entwickelt?

Das ist die sehr grundlegende Aufgabe von Fraunhofer. Die Kooperationen mit der X-Fab und mit Vishay sind Beispiele dafür. Darüber hinaus haben wir sehr viele Projekte, in denen wir direkt mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeiten. Daneben ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass langfristige Forschungsthemen nicht verloren gehen. Dafür ist die Zusammenarbeit mit Universitäten mit Hochschulen sehr wichtig, weil sie die Möglichkeit gibt, Ideen zu evaluieren. Hier spielt die Christian-Albrechts-Universität in Kiel eine wichtige Rolle, aber auch die Fachhochschulen in unserem Umfeld sind wichtige Kooperationspartner. Viele Ideen brauchen eine lange Zeit, bis sie sich am Markt und in den Produkten wiederfinden. Mit einem gewissen Stolz können wir sagen, dass in vielen Geräten, die heute zu Alltagsgegenständen gehören, wie zum Beispiel Smartphones, heute Entwicklungen aus Itzehoe genutzt werden. Die Ideen hierfür sind zum Teil vor mehr als 20 Jahren entstanden. Man braucht also oft viel Geduld und Risikobereitschaft, manchmal auch Glück.



Wie ist es in den vergangenen Jahren wirtschaftlich gelaufen?

Es gibt Höhen und Tiefen. Durch das große Projekt Reinraum 2 konnten wir über eine gewisse Zeit nicht so arbeiten, wie wir es hätten tun müssen. Zeitgleich hatten wir einen Einbruch bei den öffentlichen Projektausschreibungen von Bund und EU. So gab es Jahre, in denen das Jahresergebnis negativ war. Doch der Abschluss 2017 und voraussichtlich auch 2018 werden wieder ein respektables positives Ergebnis haben.



Wie wird sich das Isit entwickeln?

Die Themenfelder sind höchst aktuell, bei einigen wie Virtual Reality und autonomen Fahrzeugen sind wir erst ganz am Anfang. Mit unseren Entwicklungen der vergangenen Jahre sind wir sehr gut vorbereitet und können noch sehr viele Innovationen einbringen.



Sind Sie zufrieden mit der Position des Isit in der Stadt?

Die Bekanntheit ist gegeben, allein durch die Mitarbeiter, die größtenteils aus Itzehoe und der Region kommen. Das Isit hat das grundsätzliche Problem, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die der normale Bürger im Alltag nicht kennt. So gibt es eine gewisse Barriere, das klingt dann manchmal ein bisschen abgehoben, abstrakt, unheimlich. Dass aber im Alltag nahezu jeder mit Entwicklungen aus Itzehoe zu tun hat, ist den allermeisten nicht bewusst.



Wie geht es für Sie und Ihre Frau persönlich weiter?

Wir bleiben selbstverständlich Itzehoer, weil wir diese Stadt sehr lebenswert finden.



Die neue Regierung in Berlin plant ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologie, dabei wird auch der Standort Itzehoe genannt. Was ist Ihre Meinung?

Für das Land ist es eine gute und richtige Überlegung, denn es ist im Bereich Energiewende und erneuerbare Energien sehr gut aufgestellt. In diesem Zusammenhang spielen Speichertechnologien eine ganz wichtige Rolle. Denkt man über einen Standort nach, ist eine Nähe zum Fraunhofer Isit in jedem Fall hilfreich, sinnvoll und gut, weil sich das Isit seit vielen Jahren mit Speichertechnologien beschäftigt. Das ist als Anknüpfungspunkt für ein neues Institut ideal. Dessen Themenspektrum wäre weiter gefasst, deshalb ist es richtig, über ein eigenständiges Institut zu sprechen. Aber es gibt keinen anderen natürlichen Standort als Itzehoe.