Freizeit : „Es soll ein fröhliches Volksfest werden“

Bürgermeister Walter Schulz gibt eine klare Devise aus: Der am 14. Juli beginnende traditionelle Jahrmarkt in Wilster soll wieder „ein fröhliches Volksfest werden“. Alle Weichen dafür sind gestellt, die Vorbereitungen abgeschlossen. Mehr als 60 Schausteller werden rund um das Colosseum erwartet. Der Rummel gilt noch immer als größter Jahrmarkt seiner Art an der Westküste. Erstmals führt in diesem Jahr Lars Bleker als neuer Marktmeister Regie. „Wir wollen einen qualitativ guten Jahrmarkt auf die Beine stellen“, macht Bleker deutlich, dass man auch in diesem Jahr auf Flohmarktstände rund um die Kirche verzichten werde. Mehr als 90 Bewerbungen von Schaustellern hatte es im Vorfeld gegeben. 64 von ihnen bekamen eine Platzzusage, darunter auch neue Fahrgeschäfte. So dürfen sich Jahrmarktsbesucher in diesem Jahr unter anderem auf „Die Welle“, ein Horror-Labyrinth und den „Dschungelexpress“ freuen. Bei der Auswahl hatten Bleker und die Mitglieder des Sozialausschusses auf möglichst viel Abwechslung gegenüber dem Vorjahr geachtet. „Wir sind komplett voll“, freut Bleker sich über das Interesse der Schausteller an Wilster. Schon jetzt gebe es sogar Bewerbungen für das nächste Jahr. „Wir werden einen schönen Jahrmarkt auf die Beine stellen“, verspricht der Marktmeister.

Traditionell wird der Rummel am Freitag, 14. Juli, um 16 Uhr vor dem Neuen Rathaus mit dem Überreichen der Probe eines Hamburger Bieres durch den Stadtküfer, dem Einläuten durch die Glocke am Alten Rathaus, dem Auflassen bunter Luftballons und dem Werfen von Bonbons eröffnet. Unter den Klängen des Spielmannszugs der Wolfgang-Ratke-Schule geht es dann in Richtung Colosseum.

Nach den guten Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre mit dem vorgezogenen Termin, der Konzentration auf das Terrain rund um Colosseum und in die Sonninstraße und dem auf die Beine gestellten Rahmenprogramm will man an dem Erfolgsrezept festhalten. Lediglich an kleineren Stellschrauben wurde noch gedreht. Auch die Aktionen im Rahmenprogramm gibt es wieder. Birgit Mahlstedt, Jahrmarkts-Sachbearbeiterin beim Amt Wilstermarsch, listet auf: Familientag am Dienstag, Jahrmarktsrätsel und Selfie-Aktion. Dazu werden am Montag, 17. Juli, wieder die Bewohner des DRK-Seniorenheims von Stadt, Gewerbeverein und Schaustellern mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Neben dem Jahrmarktsgeschehen wird es auch wieder viel Musik geben. So baut Familie Mehrens als Colo-Betreiber wieder einen Biergarten auf und im Trichtergarten präsentiert die Stadt Wilster ein abwechslungsreiches Programm. Abschließender Höhepunkt wird am Montag um 22.30 Uhr das wieder von der Firma Zahn abgeschossene Riesenfeuerwerk sein, bevor am Dienstag bis 20 Uhr dann noch einmal Familien zu vergünstigten Preisen über den Jahrmarkt bummeln können.

von Volker Mehmel

erstellt am 24.Jun.2017 | 07:13 Uhr