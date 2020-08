Kommentar : Es reicht – schon lange

Nach dem Erfolg vor dem Landgericht hat der Verein Planet-Alsen die bessere Verhandlungsposition – so wie nach dem Sieg in erster Instanz die Stadt. Gut wäre, wenn nun zur Abwechslung zielführend verhandelt würde. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof braucht kein Mensch, sie kostet Zeit und Geld. In der Sache gibt es über das Kulturprojekt auf Alsen keinen wirklich großen Dissens. Da muss es erwachsenen Menschen doch möglich sein, sich zu einigen. Aber das hofft man seit vielen Jahren.