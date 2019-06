Villa in Itzehoe : „Es muss langsam etwas passieren“

Villa Clara in der Talstraße steht zum Verkauf – Preis inzwischen um mehr als 300.000 Euro reduziert.

Itzehoe | Es ist ein „traumhaftes Villenanwesen in der Nähe von Hamburg“. So wird das Gebäude auf der Makler-Webseite angepriesen. Allerdings schon länger: Auch nach zwei Jahren wartet die Villa Clara in der Talstraße auf einen neuen Eigentümer.

„Wir sind gerade im Preis runtergegangen“, sagt Ingrid Meurer, die mit ihrer Hamburger Maklerfirma auf hochwertige Immobilien spezialisiert ist. Vor zwei Jahren sollte das Anwesen noch 1,15 Millionen Euro kosten. Aktueller Preis: 790.000 Euro. Eine große Summe für Itzehoer Verhältnisse, im nahen Hamburg dagegen wäre ein solches Objekt nicht zu bezahlen. Am Anfang seien sie deshalb bei der Vermarktung sehr zuversichtlich gewesen, sagt Ingrid Meurer. Doch der Immobilienmarkt in Itzehoe habe sich weniger intensiv entwickelt als gedacht: „Wir haben die Lage ein bisschen unterschätzt.“

So gehört das Gebäude nach wie vor dem Architekten und Künstler Wilfried Ogilvie (90), der sich mit seinem Hang zu geschwungenen Formen auch an der Diskussion über das neue Kreishaus beteiligt hatte. Die Villa wurde ihm zu groß – kein Wunder bei 550 Quadratmetern Wohnfläche in 21 Zimmern mit Ausbaureserve.

So viel Platz entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Der Besitzer des Alsen-Werks baute die Villa für seine Tochter. Später wurde das Anwesen in der Talstraße 16 der Stadt vermacht für soziale Zwecke. Als Krichauff-Stift wurde es Krankenhaus, danach zog die DRK-Schwesternschaft Ostpreußen ebenso ein wie ein Bild-Chefredakteur – das ergaben die Recherchen der Maklerfirma.

Eine Eingangshalle mit verziertem Eichengeländer und großem Buntglasfenster, fünf Salons mit Doppelschiebetüren im Obergeschoss, viele Stilelemente erhalten: Schon vor zwei Jahren wurde die Villa als „in die Jahre gekommene Schönheit“ bezeichnet. Seither ist es nicht besser geworden, auch das 5500 Quadratmeter große Grundstück oberhalb der Freudenthaler Wiese braucht eine pflegende Hand. „Es muss langsam etwas passieren“, sagt Ingrid Meurer. Die Maklerin weiß: „Solche Objekte brauchen länger.“ Viele Interessenten und viele Besichtigungen habe es gegeben, das größte Hindernis waren die Größe der Villa und die nötigen Investitionen: „Es ist ein Investment fürs Leben.“

Eine private Nutzung ist ebenso möglich wie eine gewerbliche, für die die Maklerin gute Voraussetzungen sieht. Wer das Gebäude kauft, hat immer auch mit dem Denkmalschutz zu tun – was auf der anderen Seite heißt, das Zuschüsse fließen können. Weiterhin gebe es Interessenten für Villa Clara, sagt Ingrid Meurer. „Wir hoffen, dass wir kurz- bis mittelfristig zum Erfolg kommen.“