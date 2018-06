Itzehoer Familie beklagt rasant steigende Kosten für Pflegeheim / Steigerungen von 500 Euro und mehr keine Einzelfälle

von Michael Althaus

18. Juni 2018, 05:28 Uhr

Erst seit einem Jahr ist Marianne Kerstan (98) im Seniorenzentrum Olendeel untergebracht. Nun droht ihr bereits die zweite Beitragserhöhung. Knapp 500 Euro pro Monat mehr als bei ihrem Einzug soll die Bewohnerin künftig zahlen, wie aus einem Schreiben des Heims hervorgeht. Ihr Sohn Günter Kerstan ist fassungslos: „Das können und wollen wir nicht hinnehmen“, sagt der 71-jährige Itzehoer. Eigentlich sollte die jüngste Pflegereform Verbesserungen für Menschen wie ihn und seine Mutter bringen. Nun wird aus seiner Sicht alles noch schlimmer.

Als Marianne Kerstan im Juni 2017 in die Einrichtung zog, waren es 1375 Euro im Monat, die für Unterbringung und Pflege fällig wurden. Schon nach einem Monat wurde dieser Eigenanteil auf 1624 Euro angehoben. Künftig soll er bei 1865 Euro liegen.

Das Olendeel begründet die Erhöhung vor allem mit gestiegenen Personalkosten. Sie müssten – wie bereits im vergangenen Jahr – erneut dem Ist-Stand angepasst werden. Außerdem sei mit einer Tariferhöhung zu rechnen, die rückwirkend zum 1. Mai in Kraft trete, heißt es in dem Schreiben. „Es ist kein Handlungsspielraum da“, sagt Einrichtungsleiterin Gabriele Medewitz. Die Pflegekräfte müssten angemessen bezahlt werden. Außerdem sei ihr daran gelegen, über die normale Pflege hinaus besondere Angebote zu machen, wie Konzerte und Abendveranstaltungen und das Kochen im Wohnbereich statt in der Großküche. All das koste Geld.

Noch steht die Erhöhung unter einem Vorbehalt: Das Heim muss über seine Forderungen mit Pflegekassen und Sozialversicherungen verhandeln (siehe Infokasten). „Es kann durchaus sein, dass die Erhöhung im Ergebnis niedriger ausfällt als angekündigt“, sagt Medewitz. Fest steht aber: Die Kosten werden auf jeden Fall steigen.

Die geplante Erhöhung ist kein Einzelfall, wie die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) auf Nachfrage bestätigt. „In unserem Beratungsdienst haben wir es gerade in diesem Jahr auch mit Erhöhungen von 500 Euro und mehr in Pflegesatzverhandlungen zu tun“, sagt Sprecher David Kröll. Dahinter steckt vor allem ein politisches Problem: Die vergangenen Pflegereformen haben es laut Kröll leichter gemacht, Tariflöhne zu zahlen. „Das ist natürlich begrüßenswert. Die Pflegekräfte sollen angemessen bezahlt werden. Aber die Mehrkosten müssen die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen tragen.“ Denn während die Heimkosten immer weiter steigen, bleiben die Zuzahlungen der Pflegeversicherung gleich.

Die Möglichkeiten sich zu wehren, sind laut BIVA begrenzt. Wenn die Pflegesätze ausgehandelt worden sind, gelten sie automatisch als angemessen. „Wenn das eigene Vermögen nicht mehr ausreicht, um den Eigenanteil zu decken, bleibt nur Sozialhilfe beziehungsweise Hilfe zur Pflege zu beantragen“, so Kröll. Sein Verband fordert daher Reformen: „Wir erwarten von der Politik, Wege zu finden, um den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen die hohe finanzielle Belastung, die Planungsunsicherheiten und den immer häufiger notwendigen Gang zum Sozialamt zu ersparen.“

Auch für Marianne Kerstan ist die geplante Erhöhung mit starken Einschränkungen verbunden. „Das geht schon an die Substanz“, sagt ihr Sohn Günter. Noch einmal das Heim zu wechseln möchte er seiner Mutter im hohen Alter nicht zumuten – zumal es in den meisten Einrichtungen nicht besser aussieht. Er hofft, dass sich bald etwas tut.