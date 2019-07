Musikalische nachlese zum Wilster-Jahrmarkt : Es geht auch musikalisch rund

Bands aus Wilster, Itzehoe, Hamburg und Kiel rocken rund um den Wilster-Jahrmarkt.

von Ludger Hinz

16. Juli 2019, 16:01 Uhr

Wilster | Am Wochenende ging es auf dem Wilster-Jahrmarkt wieder rund – nicht nur in den Karussells, auch musikalisch. Fünf Tage lang wurde die Bühne im Trichtergarten gerockt. Der Platz zwischen Colosseum und Bühne wurde mit Tanzfläche, Bierpilz und Bierstand zum Treffpunkt für Jung und Alt.

Es ist toll, wenn man sieht, dass einige stehen bleiben und zuhören, selbst wenn sie eigentlich ganz woanders hin wollten. Jana Neubert Sängerin

Gleich am ersten Tag leitete das Trio KellerKaos aus Preetz mit drei jungen Musikerinnen den Rock-Reigen ein. Als Schülerband angefangen, spielten sie vor drei Jahren zuletzt an dieser Stelle und gaben nun einen Querschnitt ihres Pop-Punk-Rocks zum Besten – sehr zur Freude einiger Punker, die direkt vor der Bühne mittanzten.

Auf dem Jahrmarkt zu spielen, sei „ähnlich wie auf der Kieler Woche“, so Sängerin Jana Neubert: „Es ist toll, wenn man sieht, dass einige stehen bleiben und zuhören, selbst wenn sie eigentlich ganz woanders hin wollten.“

Selfie mit der Band

Als Toilettenaufsicht Heike Petersen die Band in ihrem Häuschen hörte, geriet sie im wahrsten Sinne „aus dem Häuschen“, ließ sich eine signierte CD geben und ein Selfie mit der Band nicht nehmen. „Ich kannte sie vorher nicht, finde es aber toll, sie hier live zu entdecken“, sagte sie.

In Wilster zu spielen, ist für uns so, als wenn der HSV Deutscher Meister wird. Nina Schöne, Sängerin

Ein Heimspiel hatte die Thorge-Schöne-Band aus Wilster mit ihrem Pop-Rock-Programm. Die achtköpfige Combo um den Bandgründer, Namensgeber und Leadsänger coverte Titel der 70er bis 90er Jahre. „In Wilster zu spielen, ist für uns so, als wenn der HSV Deutscher Meister wird“, freute sich Sängerin Nina Schöne.

Am folgenden Abend ließen die Acoustic Super Heroes aus Kiel Songs von 1940 bis 2014 live wieder auferstehen. Mit rein akustischen Instrumenten coverten sie Songs von Trio über Melissa Etheridge bis hin zu AC/DC. „Die Leute sind sitzen geblieben und nicht weg gelaufen“, sagte Cajon-Spieler Stefan Schmidt mit einem Augenzwinkern.

Abgeschlossen wurde der Live-Abend draußen mit der Disco von DJ Hauke Hastig am ersten Abend und DJ Mike Marquardt („Magic Mike“) am zweiten, der für den verletzten Stefan Nagel einsprang und die Gäste bis tief in die Nacht zum Tanzen brachte.

Lob für die Musik

Auf der Tanzfläche ließen sich Sandra Ehmke, Candy Weiß und Chantale Grassin am Abend des Hamburger Schlagermoves stilecht einen Cocktail im Ananas-Glas mit aufgesetzten Lichteffekt-Brillen schmecken. „Die Musik ist gut, und mit den Brillen wird alles noch viel bunter“, freute sich Candy Weiß.

Am dritten Tag wurde es noch einmal rockig mit der Band Break Even aus Hamburg, die Status Quo-Cover Songs wie die Originale intonierte. Bei Hits wie „What You’re Proposing“, „Down Down“ und „Whatever You Want“ hatte man musikalisch wie optisch das Gefühl, die Mannen um Francis Rossi stünden persönlich auf der Bühne – vor allem bei „Rockin’ All Over the World“ und „In The Army Now“.

Zum Abschluss und als Highlight spielten Timbo und Band aus Itzehoe ihr selbst geschriebenes Singer-Songwriter-Material, und endlich war auch die Tanzfläche einmal gefüllt. Die Mannen um Tim Engel präsentierten für diesen einen Auftritt den Itzehoer Musiker Stefan Falk am Bass sowie auch ihren neuen festen Bassisten Stefano de Ramos, sonst in der Itzehoer Formation „Loyft“ aktiv.

Alle hatten Spaß

Nach Abschluss des jeweiligen Tages- und Abendprogramms ging es in der Discothek Colosseum mit der Jahrmarktsdisco und den DJs Chris B., Marc H und Gunnar G. bis in den frühen Morgen weiter.

Ein passendes Resümee zog die Band KellerKaos mit einer Zeile in ihrem letzten Song: „Also, wir hatten Spaß – und geben hier bald wieder Gas!“