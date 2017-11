Neues Wohnprojekt Wellenkamp in Itzehoe angelaufen : „Es funktioniert wirklich gut“

vergrößern 1 von 1 Foto: Chirvi 1 von 1

Wenn Ali Reza am Herd steht, wird viel experimentiert. Beim Einkauf landet auch mal das im Korb, was er bislang nicht kennt – und dann improvisiert der 18-Jährige.

Seit drei Monaten lebt Reza in Itzehoe und ist seitdem einer von momentan sieben Bewohnern des ehemaligen Gemeindehauses St. Michaelis in Wellenkamp. Im vergangenen Jahr war es von der Diakonie Rantzau-Münsterdorf übernommen worden, seitdem befindet sich dort ein sogenanntes „Trainings- und Verselbstständigungswohnen“. Bis zu zehn Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 21 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu Hause wohnen, werden hier auf ein komplett eigenständiges Leben vorbereitet.

Unterstützung bekommen sie dabei von den beiden Erziehern Gesine Maaß-Deyarbakarli und Thomas Wlotzki, dem Praktikanten Fabian Klitsch sowie einer Teilzeitkraft, die vor allem in den Morgenstunden im Haus ist. Anders als bei einer 24-Stunden-Wohngruppe sind die Erzieher in Wellenkamp nämlich nur tagsüber vor Ort. Sie übernehmen insbesondere die Aufgaben, die sonst die Eltern erledigen würden – begleiten die Bewohner zu Behörden, organisieren Ausflüge und werfen ein Auge darauf, dass im Haus alles funktioniert. Den Rest organisieren die Bewohner selbst: Verwalten eigene Budgets, putzen, waschen, kümmern sich um den Garten, kaufen ein und kochen. Und da das Kochen die Leidenschaft von Ali Reza ist, hat er sich mit seinem Kumpel Hojat aufgeteilt: Einer kümmert sich um das Essen, der andere um den Abwasch.

„Es funktioniert wirklich gut“, sagt Maaß-Deyarbakarli. Es wird gesund und abwechslungsreich und mit frischen Zutaten gekocht – zudem fließe auch wieder typisch deutsche Küche in die Mahlzeiten der Bewohner ein, die aus Afghanistan und Ägypten stammen. Aber auch sonst verstehen sich die Bewohner gut, erzählen die Erzieher, unterstützen sich gegenseitig und helfen beispielsweise bei der Reparatur von Fahrrädern oder wechseln sich beim Hausputz ab.

Vor zwei Jahren ist der 18-jährige Ali Reza aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Zuletzt hatte er in Elmshorn gewohnt, nach Itzehoe ist er auf eigenen Wunsch gekommen – auch wegen seines Kumpels, erzählt er.

„Mit der Nachbarschaft besteht ebenfalls ein guter Kontakt“, freut sich Thomas Wlotzki, zudem werden die jungen Männer auch mehr und mehr in den Stadtteil integriert. Über eine Fußballmannschaft der Flüchtlingshilfe wurden erste Probetrainings beim SV Wellenkamp organisiert, ein Bewohner boxt im Sport Club Itzehoe und zur Schule geht es für alle in die Außenstelle des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ). „Sie wollen lernen“, sagt Wlotzki, der auch selbst merkt, wie die Jungs sich ihm gegenüber immer weiter öffnen. „Wenn wir zusammen zum Einkaufen fahren, dann wird afghanische Musik aufgelegt“, sagt er. „Das ist auch für mich ein Riesenspaß.“ Und vor allem diese Situationen seien es dann, in denen man eine Vertrauensbasis aufbauen und intensivieren könne: „Dann erzählen sie auch mal Geschichten von früher“, so Wlotzki. Neben allen Veränderungen, die das neue Leben mit sich bringe – eines bleibe schließlich: Das Verarbeiten des Erlebten einerseits, und die ungewisse Zukunft im Asylverfahren andererseits. Und es gibt einen weiteren Grund, warum sich die jungen Leute nicht für diesen Artikel nicht fotografieren lassen wollen. Sie haben nicht nur positive Erfahrungen mit den Menschen in ihrer neuen Umgebung gemacht.

„Momentan sind sie natürlich vor allem unter sich“, sagt Thomas Wlotzki, „es dauert eine Weile, neue Freunde zu finden.“ Auch deswegen freuen sich die beiden Erzieher über den neuen Praktikanten Fabian Klitsch, der sich ganz bewusst in diesem Haus beworben hat und seit dieser Woche Teil des Teams ist. Neben der intensiven Vermittlung der deutschen Sprache hat der 23-Jährige Musikprojekte geplant. Denn vor allem jetzt, wo die Tage kürzer werden, wird automatisch auch mehr Zeit im Haus verbracht. „Momentan sind wir unter anderem auf der Suche nach einer Tischtennisplatte“, sagt Wlotzki. Spenden aus der Bevölkerung wären sehr willkommen.

Ob und wann die drei letzten freien Zimmer des Hauses bezogen werden, können Wlotzki und Maaß-Deyarbakarli derzeit nicht beantworten. „Anfragen sind da“, sagt Maaß-Deyarbakarli. Aber es müssen auch ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. „Es muss einfach passen. Vor allem die Sprache ist das A und O.“