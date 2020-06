Es droht ein Kultur-Kollaps

Künstler schlagen Alarm – und setzen mit rot angestrahlten Einrichtungen ein Zeichen

von Sönke Rother

23. Juni 2020, 12:28 Uhr

Itzehoe/Wacken | Corona hat die Kultur nach wie vor fest im Griff. Zwar gibt es inzwischen Lockerungen, doch der Betrieb in der Veranstaltungsbranche leidet weiter. Viele Kulturstätten blicken in eine ungewisse Zukunft. Auch viele Menschen, die im Event-Business tätig sind, stecken tief in existenziellen Nöten.

Das liege unter anderem daran, dass das bisherige staatliche Rettungsnetz deren besondere Situation als Selbständige nicht oder kaum berücksichtigt, heißt es in einer Mitteilung der Wacken-Macher von der ICS Festival GmbH. Seit Mitte März sei einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind noch mindestens bis 31. Oktober untersagt. Aber auch kleine Events, die momentan wieder erlaubt sind, unterliegen notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften. Dies führe dazu, dass Veranstaltungen insgesamt zurzeit nicht mehr wirtschaftlich durchführbar seien, sind die Kulturschaffenden einig.

Agenturen, Clubs und Konzerthäuser stünden ohne eigenes Verschulden vor dem Ruin – für viele Veranstaltungsorte bedeute das das endgültige Aus. „Es droht ein Kahlschlag im Kulturbereich, und die Uhr läuft ab“, heißt es von den WOA-Machern.

Jetzt hat die Kulturlandschaft in ganz Deutschland ein klares Zeichen gesetzt. Mit der „Night of Light“ senden sie einen Warnruf – vor allem an die Politik. Zahlreiche Kulturstätten erstrahlten am späten Montagabend in rotem Licht. Im Kreis Steinburg nahmen unter anderem das Theater Itzehoe, das Wacken Open Air, die Firma Bekstage in Bekdorf mit Jens Möller, bei dem sich auch Jens Walther (Willo Tontechnik), Hauke Thiel (Event & Media Kontor), Bernd Stölting (PCM) und Stefan Wolter (Wolter-Event Kommunikation) teil. Die Initiatoren des Irish Folk Open Air Poyenberg beteiligten sich an einer großen Aktion in Kaltenkirchen.

Auch wenn das Theater natürlich auch von Corona betroffen ist, war das nicht der Grund für die Teilnahme. „Für uns ist das eine Solidaritätsaktion“, erklärt Sprecherin Petra Mensching: „Die anderen sind wirklich in Not.“

Aktuell ist das Theater in der Sommerpause. Am 1. September soll es wieder losgehen – mit der Spielplanpräsentation. „Stand jetzt“, so Mensching. Wie die Lage im September sei und welche Regeln dann für Theater gelten, könne jetzt noch niemand vorhersagen. Deshalb gebe es bislang auch keinen Vorverkauf, sondern nur die Möglichkeit, sich Plätze zu reservieren.

„Wir wollten auch als Betroffene mit unserer Teilnahme ein starkes Zeichen setzen“, erklärt WOA-Gründer Holger Hübner. Überall würden Rettungsschirme aufgespannt, aber die sehr spezielle Situation der Kultur- und Veranstaltungsbranche scheint beinahe vergessen. „Es gibt nur noch ein enges Zeitfenster für die Politik, um mit einer entschiedenen Reaktion einen schweren Schlag für die Kultur mit langfristigen ökonomischen Folgen zu verhindern.“ Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Es ist uns schmerzhaft bewusst, dass ein Großteil der im Event-Business tätigen Menschen ohne eigenes Verschulden in existenziellen Nöten steckt. Daher würden wir einen staatlichen Rettungsschirm für die Kulturbranche sehr begrüßen. Der Kulturbereich ist von hoher gesellschaftlicher und ökonomischer Relevanz, wird aber von den Folgen der Epidemie besonders hart getroffen.“ Derweil hat die Landesregierung bekanntgegeben, dass die Förderung für Künstler ausgeweitet wird. Bisher seien rund 800.000 Euro ausgezahlt worden. Bis Ende August können nun projektbezogene Anträge auf Unterstützung mit bis zu 2500 Euro gestellt werden.