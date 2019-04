Es bröckelt und bröselt vor sich hin

von Tobias Stegemann

25. April 2019, 19:16 Uhr

Die Mitarbeiter bezeichnen das Polizeihochhaus in Itzehoe schlichtweg als marode, Innenminister Hans-Joachim Grote spricht von einem Gebäude mit besonderem Charme. Fakt ist: Ein Neubau muss her. Wie dringend dieser ist, zeigt die Amtseinführung des neuen Polizeichefs Holger Meincke. Die musste kurzerhand in den Bürgersaal nach Hohenaspe verlegt werden, weil mal wieder die Fassade des Gebäudes in Itzehoe bröckelt und dort derzeit Brandschutzarbeiten laufen. Meincke jedenfalls glaubt nicht, dass der Bau während seiner Amtszeit fertig wird – die endet in zweieinhalb Jahren.

Im Streit um die Kreisumlage ist es nach außen hin ruhig geworden. Im Hintergrund aber bleiben die Fronten verhärtet, auch wenn es inzwischen Gespräche der Verantwortlichen von Kreis und Gemeindetag gab. Beim Landesinnenministerium ist derweil ein Schreiben vom Anwalt des Gemeindetags eingegangen, der im Ministerium offensichtlich für Nervosität gesorgt hat. Die formalen Fehler, die der Steinburger Gemeindetag beim Verfahren zur Festlegung der Umlage anprangert, könnten auch in anderen Kreisen gemacht worden sein. Das Ministerium will nun die Verfahren in allen Kreisen prüfen lassen, um eine Klagewelle zu vermeiden. Die Frage ist, ob es in Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen oder Nordfriesland überhaupt Zoff um die Kreisumlage gibt oder ob man dort in einem konstruktiven Dialog zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen ist. Begriffe, die in Steinburg derzeit eher im Fremdwörterlexikon stehen.