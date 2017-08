Wacken Open Air : Es bleiben Erinnerungen und Schuhe

vergrößern 1 von 1 Foto: km 1 von 1

Auf den Hauptbühnen dröhnten noch die Bässe und Zehntausende feierten ununterbrochen auf den Campingplätzen, als die Veranstalter des Wacken Open Airs (WOA) bereits am Sonnabendnachmittag ein positives Fazit zogen. „Es war eine Riesen-Party, wir beide sind zufrieden“, sprach Festivalchef Thomas Jensen für sich und seinen Kollegen Holger Hübner. Dass die 28. Ausgabe des WOA zum Teil erneut ins Wasser gefallen war, nahm Jensen mit Humor: „In Kurbädern muss man viel Geld für Schlammpackungen bezahlen, das ist hier alles all in.“

Rund 75 000 zahlende Besucher hatten von Donnerstag bis Sonnabend auf dem größten Metal-Fest der Welt gefeiert, jede Menge Alkohol getrunken und sich im Schlamm gesuhlt. Insgesamt 150 Gruppen und Künstler rockten die acht Bühnen – und erreichten dabei Lautstärken von bis zu 120 Dezibel. Höhepunkte waren unter anderem die Shows der Gruppen Volbeat und Kreator sowie von Metal-Urgestein Alice Cooper. Beim Nachwuchswettbewerb „Metal Battle“ traten Musiker aus 40 Ländern an, Sieger wurde die mexikanische Gruppe „Jet Jaguar“. Zahlreiche weitere Kunst- und Comedy-Darbietungen rundeten das Programm ab, darunter Wrestling und ein Poetry-Slam.

Nach Veranstalterangaben war das Wetter das größte Problem. Am Donnerstag fielen laut Produktionschef Thomas Hess innerhalb von zehn Minuten 30 Liter Wasser und verwandelten die grüne Wiese in einen sumpfigen Acker, sodass manches Fahrzeug im Schlamm stecken blieb. Insgesamt fielen an den Festivaltagen 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Stellenweise mussten Straßen gesperrt werden, weil das Wasser nicht mehr ablaufen konnte.

Nach Angaben der Polizei, die mit mehreren Hundert Kräften vor Ort war, verlief das Festival weitestgehend friedlich. Insgesamt verzeichnete Einsatzleiter Sven Adomat bis Sonnabendnachmittag 175 Straftaten, davon fast 100 Diebstähle. „Das lässt sich nicht verhindern“, sagte er. Hinweise auf organisierte Kriminalität gebe es bislang nicht. Auffällig sei, dass die Zahl der Körperverletzungen zurückgegangen sei von 20 im Vorjahr auf acht beim diesjährigen Festival.

Auch die Zahl der Verletzten hält sich nach Angaben der Rettungskräfte in Grenzen. Insgesamt hätten die 700 Kräfte von Rettungs- und Sanitätsdienst 1600 Patienten mit überwiegend leichten Verletzungen behandelt, so Sprecher Christian Mandel. 190 Mal musste der Rettungswagen ausrücken. Die Feuerwehrleute hatten in der Nacht zu Dienstag mit brennenden Dixi-Klos zu kämpfen, im weiteren Verlauf des Festivals brannten zudem ein Wohnwagen und ein Trafo-Häuschen. „Insgesamt war es ein ruhiges Festival“, sagte der Wackener Wehrführer Matthias Venohr.

Um die Besucher optimal mit Gerstensaft zu versorgen, hatten die Veranstalter in diesem Jahr eine einen Kilometer lange Bier-Pipeline verlegen lassen, die unterirdisch auf das Festivalgelände führt. Aus Sicht von Produktionschef Thomas Hess ein voller Erfolg: Auf diese Weise hätten zahlreiche Lkw-Fahrten vermieden werden und der Boden geschont werden können. Unter den Metal-Fans sorgte die Pipeline für viel Gesprächsstoff. Einige kündigten in den sozialen Netzwerken an, die Leitung ausgraben zu wollen. Das sei aber nicht gelungen, so Hess.

Ob sich das Drainage-System, das Anfang des Jahres im Bereich des Infields verlegt wurde, bewährt habe, müsse man noch analysieren, so Festivalchef Thomas Jensen. Herausforderungen seien nach wie vor, die Zufahrt der Rettungskräfte zu ermöglichen und das gesammelte Wasser abzuleiten. Daran würde weiter gearbeitet. „Ich kann versichern, unser Produktionschef kämpft um jeden Grashalm.“

Unterdessen laufen bereits die Planungen für das 29. Wacken Open Air. Erste Künstler, die im Jahr 2018 auftreten sollen, gaben die Veranstalter bereits am Sonnabend bekannt, darunter Nightwisch, Sepultura und Running Wild. Der Ticketverkauf ist in der Nacht zu heute gestartet. In der Vergangenheit war das Festival meist schnell ausverkauft.

von Michael Althaus

erstellt am 07.Aug.2017 | 11:00 Uhr