Autorin Birgit Rabisch liest in Wilster : Erzählungen mal heiter, mal bestürzt

Hamburger Autorin Birgit Rabisch eröffnet das Programm von Leselust und Stadtbücherei mit zwei Romanen.

von Ilke Rosenburg

05. September 2019, 12:29 Uhr

Wilster | Sie hat einen besonderen Bezug zu Wilster: die Hamburger Autorin Birgit Rabisch. Sie verbrachte ihre Kindheit in der Marschenstadt bis sie elf Jahre alt war, hat hier auch noch eine „beste Freundin“ und freut sich darauf, den Wilsteranern ihren Roman „Putzfrau bei den Beatles“ zu präsentieren, den sie im vergangenen Jahr veröffentlichte.

Auftakt zum Winterprogramm

Am Mittwoch, 18. September, wird sie einen unterhaltsamen Auftakt in das neue Programm des Vereins Leselust und der Stadtbücherei bieten. Beginn: 19.30 Uhr im Spiegelsaal des Neuen Rathauses, Rathausstraße 4. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Geschichte eier kuriosen WG

Darum geht es in dem Roman: Vier Alt-68er in einer geerbten Villa wollen zusammen alt werden. Sie waren in Jugendjahren eine Cover-Band. Die Männer spielten Beatles-Songs und daher auch ihre Spitznamen: John, Paul, George und Ringo. Der Name der Villa: „Yellow Submarine“.

Und mitten hinein platzt die junge Möchtegern-Schriftstellerin Jana und heuert als Putzfrau an, weil sie Geld verdienen muss.

Gemeinsam tauchen sie in die Vergangenheit ab und in der Gegenwart wieder auf. Nach ihr dann auch noch ein Zwölfjähriger, der behauptet, Pauls Enkel zu sein. „Auf die Songs Bezug nehmend, entwickelt sich der Roman“, erzählt Birgit Rabisch.

Vergangenheit aufgearbeitet

Bei Leselust möchte sie ihre Zuhörer aber auch kurz eintauchen lassen in ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Mit ihrem neusten Werk „Die Schwarze Rosa“. Ein Roman, in dem ihre Großmutter die Hauptrolle spielt.

„Meine Oma war aus Pommern als Flüchtling nach Wilster gekommen“, erzählt Birgit Rabisch. Gegen Kriegsende 1945 gemeinsam mit Rabischs Mutter.

„Einquartiert wurden sie bei einer Familie, deren Tochter meine engste Freundin wurde“, erzählt Birgit Rabisch lächelnd. Die heute 66-Jährige wuchs bei ihrer Großmutter auf, weil Vater und Mutter berufstätig waren.

Als sie elf war, zog die ganze Familie ins neue Haus an den Hamburger Stadtrand – der Kontakt zur Freundin in Wilster blieb aber bis heute: Vor ihrer Lesung wird Birgit Rabisch Ingrid Kraft besuchen, wollen beide gemeinsam Kaffee trinken und klönen.

Es beginnt mit einem Zeitungsausschnitt

Ihre Oma starb, als Rabisch 19 Jahre alt war, aber erst zwölf Jahre später, nachdem auch der Großvater verstorben war, befasste sich Birgit Rabisch aufgrund eines Zeitungsausschnitts in einem Schuhkarton intensiver mit dem Leben der Großmutter.

1987 begann sie zu recherchieren. „Daraus ist der Roman ‚Die Schwarze Rosa‘ entstanden.“

Verbindung zu Schwarzer Reichswehr

Das für sie bestürzende: Ihre geliebte Großmutter hatte als junge Frau persönlichen Bezug zur Organisation der Schwarzen Reichswehr, einer illegalen Truppe in der Weimarer Republik. Eine Truppe, über die lange Zeit offiziell nichts bekannt war, und die eigentlich erst mit dem Film „Babylon Berlin“ verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist.

Info: Nach der Lesung mit Birgit Rabisch am 18. September geht es am Freitag, 18. Oktober, kriminalistisch zu: Autorin Sandra Dünschede stellt mit „Friesengift“ den neuen Fall von Kommissar Thamsen vor. Am 19. November werden dann – 30 Jahre nach der Maueröffnung – Roswitha Quadflieg und Burkhart Veigel bei Leselust und Stadtbücherei zu Gast sein. Burkhart Veigel war einer der erfolgreichsten Fluchthelfer nach

dem Bau der Mauer. Darüber hinaus weist Leselust-Vorsitzende Birgit Böhnisch auf die Krimi Nordica hin, die Anfang November auch in Wilster stattfindet. Hannes Nygaard liest am 5. November aus seinem neuen Krimi. Alle Lesungen beginnen um 19.30 Uhr im Spiegelsaal im Neuen Rathaus. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Wegen begrenzter Platzzahl empfiehlt sich eine Anmeldung in der Stadtbücherei unter: 04823/921336. Nähere Infos unter www.leselustwilster.com

„Rosa war mit Paul Schulz, dem Organisator der Schwarzen Reichswehr, verlobt“, erfuhr Rabisch bei ihrer Recherche. Sie folgte der Spur ihrer Großmutter und der von Paul Schulz – über beide habe sie mehr historische Quellen gefunden als erwartet.

Außerdem erfuhr sie, dass Rosas älterer Bruder ein berüchtigter Fememörder gewesen sei.

Ein herzlicher Mensch

Unbegreiflich bleibt für die Autorin, wie eine Frau, die sie später in ihrer Kindheit als so herzlich erlebt hatte, sich so in die Machenschaften der Schwarzen Reichswehr verstricken lassen konnte.

Erzählt hatte ihre Großmutter nie etwas über ihre Jugend. Anhand der historischen Quellen näherte sich Birgit Rabisch dem Leben ihrer Oma und einer Zeit, in der die Wege für den Nationalsozialismus geebnet wurde.