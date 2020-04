Austausch jetzt digital : Erzählcafé in Hohenlockstedt läuft online weiter

Erfahrungsaustausch und Ideensammlung soll das Erzählcafé in Hohenlockstedt bieten – künftig vorerst digital.

Avatar_shz von shz.de

13. April 2020, 16:28 Uhr

Hohenlockstedt | Bei der Erzählcafé-Reihe „Holo Miteinander“ stehen Austausch, Gemeinschaft und solidarisches Handeln im Zentrum. Da jedoch aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 keine Veranstaltungen im Kunsthaus M.1 stattfinden können, wird die Reihe am Sonnabend, 25. April, von 15 bis 16.30 Uhr digital weitergeführt. Interessierte können sich aus ihren Wohnzimmern und mit ihren Computern hinzuschalten. Dadurch soll Raum geschaffen werden, um in Zeiten von sozialer Distanz Gemeinschaft zu stärken.

Nach Mobilität und Wohnen folgt das Thema Arbeiten

Nachdem in den vergangenen zwei Erzählcafés die Themen Mobilität und Wohnen im Vordergrund standen, geht es nun um die Frage: „Wie wollen wir in Holo Miteinander arbeiten?“. Mit dabei ist Astrid Nielsen von Frau und Beruf aus Itzehoe, die über ihre Erfahrungen in der Frauenberatungsstelle berichten wird.

Erfahrungen und Wünsche mit der Gemeinschaft teilen

Wie bei den vorherigen Erzählcafés sind auch Menschen aus Hohenlockstedt und Umgebung dazu eingeladen, ihre Erfahrungen und Wünsche mit der Gemeinschaft zu teilen und sich darüber mit anderen auszutauschen. Durch das Zusammentreffen der unterschiedlichen Erfahrungen zu den jeweiligen Themen sollen gemeinsame Bedürfnisse erkannt werden und solidarische Unterstützung entstehen. Moderiert wird die Veranstaltung von Antje Hachenberg, begleitet werden die Erzählcafés vom Künstlerinnen-Duo „Polyphrenic Creatures“, das auch für das digitale Erzählcafé eine künstlerische Intervention entwickelt hat.

Hilfe bei Einrichtung der Konferenz-Technik

Das digitale Erzählcafé wird mit der Konferenzplattform „Zoom“ stattfinden. Die Teilnehmer benötigen dafür einen Internetzugang und einen Computer, Laptop oder ein Smartphone mit Videokamera. Es könnte nach Aussagen der Veranstalter hilfreich sein, ein Headset zu benutzen. Damit auch Menschen mit geringen technischen Vorkenntnissen an dem Angebot teilnehmen können, bietet das M.1 zwei Termine, an denen die Initiatorinnen helfen, die eigene Technik und das Zoom-Programm einzurichten und zu testen: Donnerstag, 16. April, 10 Uhr, und Dienstag, 21. April, 18 Uhr, können Interessierte an einem der Technik-Checks teilnehmen. Anmeldung bei Maria Nydahl (04826/850110 oder mn@arthurboskamp-stiftung.de), die auch Anmeldungen für das Erzählcafé entgegennimmt und für Fragen zur Verfügung steht.

„Holo Miteinander“ wird von Sascia Bailer, Künstlerische Leiterin des M.1, und Claudia Dorfmüller, Leiterin des Programms M.1 Lokal, organisiert.

Förderung durch die Bundeszentrale für Politische Bildung

Das Projekt wird von der Bundeszentrale für Politische Bildung im Rahmen von „Miteinander reden“ gefördert. Das ist ein bundesweiter Ideenwettbewerb und Weiterbildungsangebot für Akteure in ländlichen Räumen, bei dem insgesamt 100 Projekte gefördert werden.



>Weitere Informationen unter www.m1-hohenlockstedt.de