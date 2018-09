Erwischt: Trotz Warnung bekifft gefahren

von nr

19. September 2018, 11:37 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei im Zuge einer Verkehrskontrolle in Hochdonn eine Drogenfahrt aufgedeckt. Bereits zuvor war das überprüfte Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Konsum von Betäubungsmitteln aufgefallen.

Zeugen hatte der Polizei einen Tipp gegeben, dass am Strand Klein Westerland Joints geraucht würden. Bei einer Überprüfung fanden Einsatzkräfte tatsächlich eine geringe Menge Drogen bei einem Mann und stellten diese sicher. Da die drei Personen offenbar mit dem Auto gekommen waren, erging an sie der deutliche Hinweis darauf, dass sie unter Drogen- oder Alkoholeinfluss nicht fahren dürften. „Diese Belehrung nahmen sich die Angesprochenen offenbar nicht zu Herzen“, heißt es im Polizeibericht. Denn kurz nach 2 Uhr traf die Streife auf den bereits bekannten Volkswagen. Am Steuer saß eine 51-Jährige – ein Drogenvortest bei ihr verlief positiv. Zudem entdeckten die Beamten Drogenreste, die sie einbehielten.

Die Frau musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.