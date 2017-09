Schulbeginn in Steinburg : Erstklässler in Itzehoe feiern Einschulung wieder in den Grundschulen

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/dpa 1 von 1

Die Einschulungen finden in diesem Jahr alle wieder in den fünf Itzehoer Grundschulen statt. Die Umbaumaßnahmen, die an einigen Gebäuden notwendig geworden waren, um Brandschutzauflagen zu erfüllen (wir berichteten), konnten rechtzeitig abgeschlossen werden. Allerdings wird es in einigen Schulen eine Begrenzung der Teilnehmerzahl geben, wenn die Erstklässler begrüßt werden.

Der Brandschutz hatte unter anderem den Einbau neuer Fluchttüren in Sporthallen erforderlich gemacht. Die Stühle müssen nun miteinander verbunden sein. Außerdem muss jede Person auch einen Sitzplatz haben. Die Einschulungen in Itzehoe finden am Mittwoch statt. In den sozialen Netzwerken regte sich Anfang der Woche Unmut unter Eltern über die Entscheidung, Begrenzungen der Anzahl an Angehörigen verpflichtend einzuführen. Doch diese Maßnahme ist nicht überall neu, wie die Schulen auf Nachfrage mitteilen. Teilweise gab es sie bereits in früheren Jahren.

An der Grundschule Wellenkamp findet die Einschulung morgen um 10 Uhr statt, es ist eine Begrenzung von vier Angehörigen vorgesehen. So war es dort nach Auskunft der Schule aber schon immer. In der Grundschule Sude-West beginnt die Einschulung um 9 Uhr, auch dort gibt es eine Begrenzung. Zwei Angehörige können pro Schüler dabei sein. Dies war in der Vergangenheit nicht so, die neuen Vorschriften machten diesen Schritt nötig.

In der Fehrs-Schule finden die Einschulungen jeweils um 8 Uhr und um 10.30 Uhr statt. Es gab noch nie Begrenzungen der Personenanzahl an der Fehrs-Schule – diesmal ist es ebenfalls nicht so.

Die Ernst-Moritz-Arndt-Schule begrüßt um 9 Uhr ihre Abc-Schützen. Sie hat eine Begrenzung von drei Personen pro Schüler. In der Vergangenheit gab es schon einmal Begrenzungen, diese waren jedoch immer abhängig von der Anzahl der neu eingeschulten Kinder.

In der Grundschule Edendorf beginnt die Einschulungsfeier um 9 Uhr – ohne Begrenzung für Angehörige. Die Zahl der neu Eingeschulten sei nicht so hoch, dass dies notwendig sei, teilt die Schule mit.

von Delf Gravert

erstellt am 05.Sep.2017 | 12:30 Uhr