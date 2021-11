Handball-Landesliga Nord Frauen : Erster Sieg für SG Kollmar/Neuendorf

Lisa Butenop beim 37:20 gegen HSG SZOWW nicht zu bremsen

Kollmar | Die Handballerinnen der SG Kollmar/Neuendorf gewinnen mit 37:20 (19:9) gegen die HSG SZOWW und fahren damit ihre ersten beiden Punkte in Gruppe B der Landesliga Nord ein. Aggressive SG-Abwehr Von Beginn an strahlten die Blau-Gelben Aggressivität in der Abwehr aus, spielten schnell nach vorne und überrollten den Gast damit schon in der Anfangsphase. Ber...

