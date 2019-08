Verkehr in Glückstadt : Erste Vorschläge für Parkkonzept

Das Parken ist in Glückstadt ein Problem. Jetzt lädt die Stadt zur öffentlichen Diskussion ein.

von Christine Reimers

16. August 2019, 15:59 Uhr

Glückstadt | Es ist ein Dauerthema in Glückstadt: Die Parksituation. Bereits seit 2015 wird darüber diskutiert, sie untersuchen zu lassen. Jetzt hat die Stadt den Prozess eingeleitet. Es gibt eine Bestandsaufnahme. Und die Bürger sind eingeladen mitzureden – im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Ratssaal am Mittwoch, 28. August, 19 Uhr.

Einziges Thema ist das neue Verkehrs- und Besucherlenkungskonzept. Wie berichtet, hat die Stadt die Firma PGT Umwelt und Verkehr aus Hannover beauftragt. Deren Mitarbeiter erstellen ein Konzept auf Grundlage von Daten, die in den vergangenen Wochen gesammelt wurden.

Im Kern geht es um Parkplätze für Autos und Busse. Thema ist auch, dass Auswärtige leichter einen Stellplatz finden sollen. Dazu muss es ausreichend Fläche geben. Bauamtsleiter Lüder Busch: „In der Veranstaltung werden erste Ergebnisse aus der Parkraum-Erhebung präsentiert und erste gutachterliche Einschätzungen zur Diskussion gestellt.“ Ziel der Veranstaltung sei es, Anregungen und Wünsche von Bürgern aufzunehmen. Diese sollen in das Verkehrskonzept einfließen, sagt der Bauamtsleiter.

Zurzeit kann die Stadt nur wenige große kostenfreie Parkflächen vorweisen: der Platz am Güterbahnhof mit rund 120 Stellplätzen, die Bohnstraße mit zirka 60 Stellplätzen, einige wenige Plätze auf dem Park- und Ride-Gelände samt mehrerer Busplätze. 36 Stellflächen gibt es an der Feuerwache und zirka 50 Plätze am Kommandantengraben.

Von der Analyse der Firma PGT wird es abhängen, in welcher Größenordnung der Multifunktionsplatz am Neuendeich zur Parkfläche wird. Dieser Platz wurde in den 1990er Jahren mit Fördermitteln gebaut. Deshalb konnte er nur zweckgebunden genutzt werden. Die Zweckbindung ist ausgelaufen, die Fläche kann jetzt zum Parkplatz umfunktioniert werden. Denkbar sind zurzeit zirka 80 Stellplätze. Wie berichtet, sollte eigentlich am 27. August über ein neues Parkraummanagementkonzept diskutiert werden. Das Thema ist jedoch wegen des Verkehrskonzeptes verschoben worden.