Erste Hilfe mit Abstand - in Arbeit

Der DRK-Kreisverband Steinburg erklärt wie Lebensrettung in Zeiten von Corona funktioniert und fordert eine Pflicht zu regelmäßigen Kursen

von Kristina Sagowski

17. September 2020, 17:43 Uhr

Itzehoe | Unterlassene Hilfe ist in Deutschland strafbar. Das gilt auch in Zeiten von Corona. Wie man Verletzten helfen und gleichzeitig sich und den anderen vor einer Infektion schützen kann, erklären die Ausbilder in den Erste-Hilfe-Kursen des DRK-Kreisverbandes Steinburg. Seit Anfang Juni finden unter entsprechenden Hygienevorschriften wieder Kurse in den Räumen des DRK Ortsverbandes Itzehoe in der Lindenstraße statt – wegen Corona allerdings anders als üblich.

Wegen des geforderten Mindestabstands hat das DRK die Teilnehmerzahl pro Kurs von 16 auf zehn Personen reduziert. „Die Praxis in den Kursen ist weniger geworden“, bedauert Ausbilder Rolf Siemers. Was nicht selbst ausprobiert werden kann, wie der Umgang mit der Wärmedecke, versucht er anhand von Fallbeispielen deutlich zu machen. Die Reanimation stehe zwar nach wie vor auf dem Schulungsplan, „die Atemspende ist wie im Realfall zurzeit aber raus“, so Siemers. „Die Seitenlage dürfen wir zum Glück durchführen, was wichtig ist, weil sie lebensrettend ist“, betont Siemers.

Problematisch sei das Üben von Verbandstechniken. Statt wie üblich, sich das Material selber aus den Verbandskästen zu suchen, bekommen die Zweiergruppen Mullbinden und Co. zugeteilt. „Es geht auch darum, dass die Teilnehmer das Material kennenlernen. Viele wissen überhaupt nicht, was in einem Verbandskasten ist“, sagt Siemers. Er weist auf ein weiteres Problem hin: Das Material in den Verbandskästen entspricht zwar der DIN-Norm, trägt aber je nach Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen. „Da sind die Firmen sehr kreativ – zum Leidwesen des armen Ersthelfers, der sich damit zurechtfinden muss.“ Sein Appell: „Einheitliche Namensbezeichnungen wären sinnvoll.“

Im Ernstfall muss jeder selbst entscheiden, ob man hilft oder nicht bzw. wie. „Aufgrund von Corona wurde klipp und klar gesagt: So wenig Körperkontakt wie möglich.“ Ob der Verletzte noch atmet, sollte nur noch mit Abstand kontrolliert werden. „Ich rate den Teilnehmern, immer einen extra Satz Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Einweghandschuhe dabeizuhaben. So bin ich und auch der Patient geschützt.“ Weil die Mund-zu-Mund-Beatmung ausgelassen wird, sei es wichtig, die Herzdruckmassage durchgehend durchzuführen bis Rettungswagen oder Notarzt vor Ort sind.

„Selbstschutz ist immer wichtig“, betont Regina Boje., die Leiterin der Breitenausbildung beim DRK-Kreisverband. Das heißt aber nicht wegschauen und weitergehen, sondern mindestens, Hilfe zu organisieren: „Das allerwichtigste ist, den Notruf abzusetzen. Wer kein Handy dabei hat, kann andere Passanten ansprechen und um Unterstützung bitten“, sagt Boje.

Sowohl Boje als auch Siemers vermissen eine gesetzliche Pflicht für Autofahrer, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. „Betriebsersthelfer müssen alle zwei Jahre los. Für den ganz normalen Führerscheininhaber finde ich alle fünf Jahre nicht schlecht, aber das schafft der Gesetzgeber ja leider nicht.“ Boje ist diesbezüglich noch drastischer: „Mein Wunsch ist, dass Fahrer alle zwei Jahre einen Kurs absolvieren müssen – immer dann, wenn das Auto auch über den TÜV muss.“ Die Kontrollfunktion sei einfach: Wer zum TÜV geht, könne gleich die Bescheinigung über den Erste-Hilfe-Kurs einreichen.

Die Realität sieht anders aus. Die Erfahrung macht Siemers in seinen Kursen immer wieder. „Der letzte Kurs wurde meistens zum Führerschein gemacht. Die Teilnehmer sind oft erschrocken, was sich seitdem geändert hat“, schildert er. Eine Wunde abzudrücken oder abzubinden, sei beispielsweise veraltet. Das DRK informiert zwar online als auch mit einem Handbuch über lebensrettende Maßnahmen, Theorie und Praxis sind aber zwei komplett verschiedene Welten, so Siemers.

Das Interesse an den Kursen ist groß: „Wir werden derzeit mit Nachfragen überrannt und sind bis November ausgebucht“, sagt Regina Boje. Weil im Zuge des Lockdowns keine Kurse stattfanden, stünden nun vor allem Führerscheinanwärter Schlange. „Wir haben unseren Weg gefunden, mit der Pandemie umzugehen.“ Und auch die Teilnehmerresonanz auf das umstrukturierte Angebot sei positiv.