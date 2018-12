Lebenshilfe Steinburg : Erste Hilfe für Eltern mit Sorgen

Das Projekt „Schutzengel on Tour“ der Lebenshilfe Steinburg bietet seit vier Jahren ein greifbares Angebot für Mütter und Väter.

von Anna Krohn

28. Dezember 2018, 15:32 Uhr

Das Kind verhält sich plötzlich auffallend anders, Mutter oder Vater denken, es entwickelt sich nicht altersgemäß, zweifeln an ihren Erziehungsmethoden oder stecken in finanziellen Schwierigkeiten – ganz gleich, welche Sorgen eine Familie belasten, in all diesen Fällen sind die Mitarbeiter der Lebenshilfe Steinburg für sie Ansprechpartner. Seit vier Jahren gibt es das Projekt „Schutzengel on Tour“, ins Leben gerufen von Uta Tetzlaff-Ilgner. Sie ist Leiterin der Mobilen Dienste der Lebenshilfe und somit Chefin von mehr als 30 Mitarbeitern, die täglich im ganzen Kreis in rund 50 Kitas oder im Wohnumfeld der Kinder im Einsatz sind, um Jungen und Mädchen mit speziellem Förderbedarf zu begleiten.

Immer wieder trugen die Mitarbeiter an sie heran, dass Eltern auf sie zugekommen seien, weil sie in einer schwierigen Lebenslage oder bei Problemen mit ihren Kindern Hilfe benötigten. „Auch Erzieher fragten nach: ,Habt ihr da nicht was?’, erinnert sich Tetzlaff-Ilgner. Sie habe daraufhin gedacht: „Es kann doch nicht sein, dass wir diese Eltern abweisen müssen.“ Und so entwickelte die 45-Jährige 2014 das Konzept für „Schutzengel on Tour“: Eine kostenlose, greifbare Familienberatung in Kitas, zu Hause oder direkt bei der Lebenshilfe, als eine Art Erste Hilfe bei Problemen im familiären Alltag. Angesiedelt ist das Projekt bei den Frühen Hilfen des Kreises Steinburg.

„Es ist aber nicht unser Ziel, in dem Gespräch unbedingt eine Lösung zu finden, sondern Adressen und anderweitige Hilfen zu vermitteln“, betont sie. „Denn wir kennen durch unsere Arbeit die Menschen, die wissen, wie man dieses und jenes Problem in den Griff bekommen kann, und da führen wir die Mütter oder Väter dann hin, machen mögliche Schritte sichtbar.“ Ein Vorteil sei, dass die Mitarbeiter der Mobilen Dienste als neutrale Personen angesehen würden, „denen Eltern erst einmal völlig angstfrei ihre Geschichte erzählen können, auch anonym“. Die Gespräche würden gut nachgefragt. Offen stünden sie allen Eltern mit Kindern bis drei Jahren und Schwangeren.



Schutzengel-Gespräche bei den „Deichmäusen“





Heike Jacobsen leitet die Kita „Die Deichmäuse“ in St. Margarethen und hat seit 2015 nur gute Erfahrungen mit „Schutzengel on Tour“ gemacht. Schon oft hat in ihrer Kita die Sonderpädagogin Carmen Liebert Schutzengel-Gespräche geführt. Liebert arbeitet bei den Mobilen Diensten der Lebenshilfe und ist deshalb sowieso täglich in der Kita, unterstützt dort Kinder mit besonderem Förderbedarf. „Die Probleme können so vielfältig sein“, berichtet die 52-Jährige. „Und haben nicht immer direkt mit dem Kind zu tun.“ Es gehe auch um Schulden, Beziehungsprobleme oder andere Krisen. „Den Erziehern fehlt für solche Gespräche oft schlichtweg die Zeit, und zwischen Tür und Angel mag nicht jeder darüber sprechen – da komme ich dann ins Spiel“, schildert sie.

Jacobsen sieht es als großen Vorteil, dass Liebert in der Kita für Eltern eine vertraute Person ist, „da ist die Hürde noch niedriger, Sorgen anzusprechen“. Probleme im häuslichen Umfeld der Kinder würden definitiv mehr. „Die Gesellschaft verändert sich, und die Folgen bemerken wir. Es gibt deutlich mehr verhaltensauffällige Kinder. Sie werden sozusagen unruhiger in einem unruhigeren Leben.“