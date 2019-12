Magische Momente in Wilster : Erstaunliches mit Zauberer Thomas

Zauberer Thomas, alias Thomas Coch aus Kollmar, begeisterte im Kulturhaus in Wilster nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern.

16. Dezember 2019, 15:52 Uhr

Wilster | Die Bedeutung von Glücksbringern kannten die vielen Kinder im Publikum auch von sich selbst. Doch gelbe Socken, die man nicht waschen darf und ständig trägt? Zauberer Thomas brachte im Wilsteraner Kulturhaus mit seinem ungewöhnlichen Talisman nicht nur Lennox, Bernhard und Janne zum Naserümpfen, sondern auch ihre Geschwister, Eltern, Großeltern und Freunde.

Gelbe Stinkesocke als Glücksbringer

Die provozierte Abscheu über die Stinkesocken löste sich schnell auf, als die gelben Teile bei einer späteren Nummer statt eines roten Tuches plötzlich in Bernhards Hand auftauchten. Er assistierte dem Zauberer mit ebenso erstaunten Blicken wie vor ihm Lennox und danach Janne. Die Kinder hielten plötzlich Bälle in ihren Händen, lösten geschlossene Ringe oder setzten zerteilte Seile wieder zusammen, ohne dass sie wussten, wie ihnen geschah.

10-Euro-Schein in Spendenquittung verwandelt

Mit einer witzigen Mischung kindgerechter Zauberkunststücke und Moderationen, die die Tricks nur scheinbar verrieten, zog Thomas Coch aus Kollmar die Besucher schnell in seinen Bann. Auch die Eltern kriegten ihr Fett ab, als sie beispielsweise statt des eingesetzten 10-Euro-Scheins nur noch eine Spendenquittung zurückerhielten oder mit einem mechanischen Quirl dem Magier die Gedanken entgegenkurbeln mussten, um die richtige Karte im Pokerspiel zu identifizieren.

Tipps für Hobby-Magier

Nicht nur Thomas Coch hat sich von Kindheit an mit Zauberkästen beschäftigt und das Hobby neben seinem Broterwerb als kaufmännischer Angestellter nun zu einem nebenberuflichen Standbein gemacht. Auch einige Besucher verrieten, dass sie sich in ihrer Freizeit gern mit illusionären Kunststücken beschäftigen und erhielten vom Meister auf dem Podium weiterführende Tipps: Wer sich tiefer damit befassen will, findet in einem Zaubererverein wie den „Magischen Nordlichtern“ in Hamburg entsprechende Unterstützung.

www.magische-nordlichter.de