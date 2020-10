Taschendiebstahl in Itzehoe : Erst Portemonnaie gestohlen, dann Geld abgehoben

Die Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in einem Itzehoer Discounter.

von Delf Gravert

21. Oktober 2020, 15:13 Uhr

Itzehoe | Ein Taschendieb hat einer Itzehoerin am Dienstag im Aldi am Rotenbrook das Portemonnaie gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, trug die Frau die Geldbörse in ihrer Manteltasche und hielt sich zwischen 9 und 10.15 Uhr in dem Geschäft auf. Sie bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Im Portemonnaie waren 50 Euro Bargeld. Was den Schaden deutlich vergrößerte: Der Dieb konnte mit der ebenfalls enthaltenen Bankkarte 1150 Euro an einem Automaten abheben. Mehr Geld bekam der Täter nicht, weil die Bestohlene ein Limit eingerichtet hatte, erklärt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Den Code hatte sie allerdings in der Geldbörse aufbewahrt.



>Hinweise: 04821/6020.

