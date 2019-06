Itzehoer Siedlergemeinschaft Kaiserberg : Erst Kinderfest, dann Sommerfest für alle

40 Kinder nehmen bei Spielen am Birkenweg und Bocksberg teil.

von Delf Gravert

24. Juni 2019, 16:55 Uhr

Itzehoe | Erst Kinderfest, dann Sommerfest für alle: Bei der Siedlergemeinschaft Kaiserberg wurde gefeiert.

40 Kinder im Alter von 1 bis 15 rangen um den Sieg bei den Spielen, die wieder in der Siedlung im Birkenweg und Bocksberg verteilt worden waren. Auch zehn Erwachsene machten mit. Als Majestäten wurden ermittelt bei den Drei- bis Fünfjährigen Isabell Borjarzin und Jannik Schröder, bei den Sechs- bis Neunjährigen Laura Sievers und Fabian Müller, bei den Zehn- bis Zwölfjährigen Sally Scheller und Oskar Bernstein. Die Königswürde in der Altersklasse bis 15 ging an Katharina Erdtmann und Timon Karstens, das Senior-Königspaar ist Natascha Wetzel und Dominik Sievers.

Mit dem Oelixdorfer Musikzug wurde die Königin von ihrem König unter dem Blumenbogen abgeholt und auf das Festgelände geführt. Dort gab es Preise für alle Teilnehmer.