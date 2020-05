Ersatzkaffee aus Blumenwurzeln

Einst war Itzehoe ein wichtiger Standort auf dem Kaffeemarkt: Ein Blick auf die Geschichte der Kaffeefabrik C.C. von Holstein und der Zichorienfabrik

Avatar_shz von shz.de

03. Mai 2020, 17:11 Uhr

Itzehoe | Was haben „Muckefuck“ und das Holstein-Center gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht wenig. Beim „Muckefuck“ handelt es sich um einen Ersatzkaffee aus Malz, Getreide oder Zichorien. Das 1972 erbaute Einkaufszentrum im Herzen der Itzehoer Innenstadt war eines der modernsten seiner Zeit. Doch wer weiß, dass das Holstein-Center nach dem Itzehoer Kaffeeröster C.C. von Holstein benannt wurde, der an der Stelle des Einkaufszentrums seine Fabrik hatte?

Doch beginnen wir ganz vorne mit der Geschichte des (Ersatz-)Kaffees in Itzehoe. Im Jahr 1811 gründete die Firma Ottens & Wulff am Oelixdorfer Weg eine Zichorienfabrik. Die Zichorie oder auch Wegwarte genannt, ist eine Pflanze, deren Wurzeln nach dem Trocknen und Rösten als Ersatzkaffee genutzt werden kann. Aufgrund hoher Zölle auf die Einfuhr von Kaffeebohnen war es der breiten Bevölkerung nicht möglich das Luxusgut Kaffee zu konsumieren. In dieser Folge war der Zichorienkaffee ein beliebter Ersatzstoff.



Bauern bauen Wegwarte an







Umzug an die Sandkuhle





Gefördert wurde der Anbau der Wegwarte auch vom dänischen König, zu dessen Reich Itzehoe zu dieser Zeit gehörte. Dänemark strebte eine Unabhängigkeit von Importen an. Die tüchtigen Geschäftsleute Ottens & Wulff überzeugten die Bauern der Umgebung die Wegwarte auf über 700.000 Quadratmetern anzubauen, so dass rund 25.000 Tonnen Wurzeln geerntet werden konnten. Der Erfolg des großflächigen Anbaus stellte sich bald ein: Hatte man 1820 noch zehn Mitarbeiter und eine Produktion von 30 Tonnen Zichorienkaffee, konnte man 15 Jahre später schon auf 105 Beschäftigte und 300 Tonnen des Ersatzproduktes blicken. Um 1840 steigerte sich die Anzahl der Beschäftigten auf 600 Personen, da neben der Herstellung des Ersatzkaffees auch alle anderen Gewerke im Betrieb ansässig waren. Dazu zählten unter anderen Kistenmacher, Drucker, Kutscher, Schmiede und Verpacker. Damit zählte der Betrieb zum größten Produzenten von Ersatzkaffee in Schleswig-Holstein.Schon bald zog die Fabrik auf das Gelände in der Sandkuhle, um dort geeignete Fabrikräume zu errichten. In der Sandkuhle 3 besaß Ludolf Ottens sein Wohnhaus, das heute noch steht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Zahlen jedoch rückläufig und 1900 waren nur noch zwei Dutzend Mitarbeiter tätig. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 1911, erfolgte dann der Verkauf an den Kolonialwarenhändler, Ersatzkaffeefabrikanten und Senfproduzenten Christian Conrad von Holstein, der in Itzehoe nicht unbekannt war.

Der Vorfahr des gleichnamigen Itzehoers war 1837 von Hamburg nach Itzehoe übergesiedelt, um das Kaffee- und Kolonialwarengeschäft von Nikolaus Witt in der Reichenstraße 25 zu übernehmen. Sein Sohn Johannes führte das Geschäft weiter, verstarb jedoch 1891, als sein ältester Sohn erst sieben Jahre alt war. Daraufhin führte seine Witwe Emma von Holstein den Betrieb weiter. Ihr ist es zu verdanken, dass die Fabrikräume vergrößert wurden und ihr Sohn eine umfassende Ausbildung in verschiedenen Großfirmen erhielt. Ab 1910 konnte er dann als Alleininhaber die Geschäftsführung übernehmen. Schon ein Jahr später kaufte er die Zichorienfabrik von Ottens und baute sie zu einem modernen Großbetrieb aus.



Im Krieg wird Gemüse gedörrt





Während des Ersten Weltkriegs hatte man mit Rohstoffschwierigkeiten zu kämpfen, konnte jedoch mit den gerösteten Zichorien einen guten Kaffee-Ersatz anbieten. Die Firma trennte sich 1918 von dem Anwesen in der Reichenstraße. Während des Weltkriegs hatte man dort noch Dörrgemüse und Laubheu für die Armeepferde produziert. In den Folgejahren wurde die Fabrik in der Sandkuhle weiter ausgebaut und modernisiert. Ein Gemälde im Kreismuseum Prinzeßhof aus dem Jahr 1932 zeigt ein florierendes Unternehmen mit rauchenden Schornsteinen, Pferdekutschen und Automobilen. Ganz rechts auf dem Bild ist das Wohnhaus des einstigen Fabrikinhabers Ottens in der Sandkuhle 3 zu sehen.

1924 errichtete man eine neue Hauptabteilung mit Sitz im Hamburger Freihafen, die dem Kaffee-Import dienen sollte. Damit stieg die Firma C.C. von Holstein zu einer der angesehensten Kaffee-Importeure und Kaffeegroßhandlungen in Deutschland auf.

Für den „Holstein-Kaffee“ entwarf der Künstler Wenzel Hablik moderne Werbeplakate im Stil der 1920er Jahre. Im letzten Kriegsjahr 1945 kam es zu einem Großbrand in der Sandkuhle, der die ganze Fabrik vernichtete. Die britische Militärregierung ermöglichte jedoch einen Wiederaufbau, in dem man mit Baumaterial die für Lebensmittelversorgung wichtige Produktion unterstützte.

Dennoch kam es 1964 schließlich zur Schließung des Traditionsunternehmens. Das große Gelände wurde an die Bauherren des Holstein-Centers verkauft, die dort ein Einkaufscenter mit Parkmöglichkeiten und zwei Hochhäusern einweihten. Stehen geblieben ist noch das Wohnhaus der Familie Ottens in der Sandkuhle 3, in dem 1881 zur Zeit des Kaisermanövers im Lockstedter Lager der spätere Kaiser Wilhelm II. (damals noch Prinz Wilhelm von Preußen) mit seiner Frau untergebracht war. Ob er dort in den Genuss von Zichorien- oder Bohnenkaffee kam, ist leider nicht überliefert.

Die gemeine Wegwarte oder Zichorie ist in Mitteleuropa ansässig und wächst vor allem auf Weiden, Äckern und Brachflächen. Sie gehört zur Familie der Korbblütler, wird zwischen 30 und 140 Zentimeter hoch und weist blaue Blüten auf, die gern von Bienen aufgesucht werden.

Bereits in der Antike war die Zichorie als Heilpflanze bekannt. Sebastian Kneipp schrieb ihr heilende Wirkung bei Magen-, Darm- und Lebererkrankungen zu. 2002 wurde sie sogar zur „Heilpflanze des Jahres“ gekürt. Bereits im 18. Jahrhundert entdeckte man, dass die geröstete Wurzel der Wegwarte als Kaffee-Ersatz dienen kann. Friedrich der Große gehörte zu den frühen Förderern des Getränks. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, als die Einfuhr von Kaffee mit hohen Zöllen belegt war, erfreute sie sich großer Beliebtheit. Ob jedoch der Volksglaube stimmt, dass eine Wegwarte unter dem Kopfkissen einer unverheirateten Frau, ihr den zukünftigen Mann im Traum erscheinen lässt, muss jeder selbst ausprobieren.

Blaue Blüte, Heilende Wirkung





Die Gemeine Wegwarte







Heute Holstein-Center





Mitten im Herzen der Stadt steht das Holstein-Center seit dem Jahr 1972. Es gehörte damals zu den modernsten Einrichtungen seiner Zeit in Schleswig-Holstein, da Shoppingcenter noch weitgehend unbekannt waren. Die Idee, verschiedene Einzelhändler unter einem Dach zu vereinen, stammt aus den USA. Dort wurde 1956 die erste „Shoppingmal“ bei Minneapolis errichtet. Bis heute prägen sie das Konsumgesicht der USA.

Üblicherweise werden die Center außerhalb von Innenstädten auf der sogenannten „grünen Wiese“ errichtet. Dies führte vielerorts zum Sterben der Geschäfte in den Städten. Das Holstein-Center zeichnet sich jedoch durch seine zentrale Lage aus. In den 1990er Jahren und 2002 wurde es weitgehend renoviert. Heute ist seine Zukunft ungewiss. Ein mehrfach angekündigter Neustart der Eigentümer kommt seit Jahren nicht voran.