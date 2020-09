Glückstadt : Eröffnungskonzert des Palaisorchesters der Musikschule

Veranstalter trotzen Corona: Romantische Musik unter freiem Himmel.

29. September 2020, 10:47 Uhr

Glückstadt | Vormittags in Glückstadt: Beim Gang die Königstraße entlang Richtung Deich weht den Spazierenden schon von weitem musikalischer Wind voll Streicherklänge entgegen. Am Wasmer-Palais angelangt, um die Ecke zum vorgelagerten Hof, zeigt sich geschäftiges Hin und Her, Stühle werden aufgestellt und erhalten Plastiksäcke zum Schutz vor Regen übergestülpt. Mittendrin das Palaisorchester der Musikschule, das die interkulturelle Woche eröffnet.

Ruben Fernandez, unter anderem Ansprechpartner der Stadt für die interkulturelle Woche 2020, geht Daniela Rump bei der Verpackung der Stuhlreihen zur Hand, Schulleiter Matthias Kulcke prüft die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Sitzplätzen mit dem Zollstock. Bald treffen die ersten Besucher und Besucherinnen ein und suchen sich ihren Platz im Hof.

Als Mitorganisator der interkulturellen Woche begrüßt Fernandez und der Musikschulleiter Kulcke Publikum und Beteiligte mit kurzen Ansprachen, dann soll es aber auch gleich losgehen mit der Musik, solange das Wetter mitspielt.

Das 2019 von Violindozentin und Fachbereichsleiterin Streichinstrumente Kathrin Spillner gegründete Palaisorchester feiert nun Premiere mit dem ersten öffentlichen Auftritt seit Gründung. Gleichzeitig bildet das Konzert den Auftakt einer Reihe, die sich den vier Himmelrichtungen widmet.



Zum Auftakt gibt es Werke der Skandinavier





Zur Eröffnung der interkulturellen Woche ist der Norden dran, unter anderem mit Werken der skandinavischen Komponisten Johan Svendsen und Arvo Pärt. Die nächste Himmelsrichtung mit Kompositionen aus dem Süden wird planmäßig im kommenden Kulturmärz in der Stadtkirche vorgestellt.

Von zwei Seiten wird der Platz zu dieser Matinée bespielt; zunächst durch das im Freien platzierte Ensemble mit den Stücken von Svendsen und Pärt vor dem Ostflügel des Palais und dann aus Richtung des Haupteingangs, wo das Cembalo, eine Dauerleihgabe des Detlefsengymnasiums, in der Eingangshalle aufgestellt ist.

Matthias Kulcke schwärmt: „Die filigranen Klänge aus den Händen Alexander Annegarns, getragen von vier Streichern und Streicherinnen, schweben über den Platz. Es ist eine sinnliche Interpretation von Händels Konzert für Cembalo, Streicher und Basso Continuo.“

Dann folgt ein weiterer Auftritt des ganzen Palaisorchesters, eine romantische Komposition von Jean Sibelius. Das Publikum applaudiert begeistert und das Ensemble spielt die fällige Zugabe, auf dem Dach des Wasmer-Palais sitzen zwei Stare und singen mit.