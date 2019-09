Ab Mittwoch : Erntefest in Bekmünde und Heiligenstedten

Die Vorbereitungen für die Festwoche laufen auf Hochtouren.

Avatar_shz von shz.de

29. September 2019, 15:09 Uhr

Heiligenstedten/Bekmünde | Vom 2. bis zum 6. Oktober wird in den Gemeinden Heiligenstedten und Bekmünde das traditionelle Erntefest gefeiert. Los geht es am Mittwoch mit dem „Gemütlichen Dorfabend“ um 19.30 Uhr in der Gaststätte Zur Erholung. Der Steinburger Musikantenexpress und Ines Barber vom NDR, die mit ihrer lockeren und fröhlichen Art sowie plattdeutschen und hochdeutschen Geschichten für Unterhaltung sorgen wird, versprechen wieder einen lustigen Abend. Die Eintritts-Karten können im Vorverkauf bei „Blatt & Blüte“ in der Blomestraße in Heiligenstedten oder an der Abendkasse erworben werden.

Um 14 Uhr beginnt dann das Doppelkopf-Turnier im Gemeinde- und Sportzentrum. Skatfreunde haben am Freitag ab 19 Uhr die Möglichkeit, am Skatturnier im Gemeinde- & Sportzentrum teilzunehmen. Ebenfalls am Freitag um 19 Uhr heißt es wieder „Laterne, Laterne …“. Abmarsch für den vom Oldendorfer Musikzug begleiteten Laternenumzug ist am Feuerwehrgerätehaus.

Am Sonnabend steht der beliebte Spielenachmittag auf dem Programm. Beginn ist um 14 Uhr im Gemeinde- und Sportzentrum, wo verschiedene Teams- egal welchen Alters- gegeneinander antreten. „Ein Team muss aus mindestens fünf und maximal zehn Personen bestehen“, erklärt Kuhrt. Anmeldungen nimmt bis zum 4. Oktober Kerstin Kuhrt unter 04821/84343 oder Kerstin-mario@

iz-kom.de entgegen.

Der Höhepunkt der Erntefesttage wird mit dem großen Ernteumzug erreicht. Zuvor aber beginnt der Erntesonntag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Marienkirche. Gegen 10.30 Uhr folgt der Ernteumzug mit dem Oldendorfer Musikzug und dem Jugendfeuerwehrmusikzug Kremperheide.