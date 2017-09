Ernte für Bauernmarkt ist eingefahren

Das Dreschen mit historischen Landmaschinen zählt zu den Höhepunkten des alljährlichen Bauernmarktes in Wilster. Die Ernte dafür konnten Mitglieder der Alttraktorenfreunde Westküste rechtzeitig einfahren. Hauke Mehlert (Foto) präsentiert hier eine Weizengarbe von einem Feld in Großkampen. Im Hintergrund ist Olaf Reese mit seinem Lanz und einem Mähbinder unterwegs. Der Bauernmarkt – wie immer eingebettet in einen verkaufsoffenen Sonntag der Wilsteraner Geschäfte, die mit besonderen Angeboten locken – findet morgen von 10 bis 18 Uhr rund um das Colosseum statt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm, eine Vielzahl landwirtschaftlicher Produkte und Maschinen werden wieder tausende von Besuchern anlocken. Mit von der Partie ist einmal mehr Schmied Thies Lindemann, der sein Traditionshandwerk präsentiert. Unter anderem zeigt auch ein Künstler, was man alles mit eine Motorsäge anfangen kann. Parallel findet zudem das Verbandsringreiten statt. Erstmals kann man sich das bunte Treiben auch aus luftiger Höhe anschauen. Wer Lust hat, kann gegen einen geringen Kostenbeitrag für ein paar Minuten mit dem sh:z-Megaballon (kl. Bild) auf bis zu 40 Meter in die Höhe steigen.

von Volker Mehmel

erstellt am 01.Sep.2017 | 16:26 Uhr