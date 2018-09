Tiersorgen in Itzehoe : Erneut Wildschweine im Garten

Sie kommen immer wieder: Wildschweine verwüsten Gärten rund um den Itzehoer Lehmwohld.

von shz.de

05. September 2018, 12:44 Uhr

Aufgewühlte Erde, tiefe Krater, ein zerstörtes Blumenbeet: Im Garten von Gerlinde Schulz am Lehmwohld sieht es wild aus. Wildschweine waren am Werk – wieder einmal. „Eine Bache mit zwei bis vier Frischlingen“ vermutet die Rentnerin als Verursacher der Verwüstung. So etwas sei auf ihrem Grundstück mittlerweile kein Einzelfall mehr.

„Angefangen hat es letztes Jahr im Herbst“, schildert die 80-Jährige. Seitdem komme es immer häufiger vor, dass sich Wildschweine in dem umliegenden Wohngebiet verirren. Inzwischen hat Schulz fünf „Besuche“ in ihrem Garten gezählt. „Sehr ärgerlich“, sei das, sagt die Itzehoerin. Sie sei nicht einmal dazu gekommen, den vorherigen Schaden zu beheben.

Um ihren Rasen nun vor einem weiteren Wildschwein-Gastspiel zu schützen, baute Schulz mit Unterstützung eines Nachbarn einen Schutzdamm. Dieser soll die Tiere daran hindern, den Zaun zu durchbrechen. Doch die Rentnerin bleibt misstrauisch. „Ich weiß ja nicht, von wo die Tiere herkommen“, sagt Schulz. Für sie ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr Garten das nächste Mal von den Tieren verwüstet wird.

Die Stadt geht nach wie vor davon aus, dass es sich in den meisten Fällen um verirrte Einzeltiere handelt, die nachts auf Nahrungssuche gehen. Stark betroffen seien vor allem die Bereiche Gorch-Fock-, Schiller- und Lessingstraße. Das kann Gerlinde Schulz nur bestätigen: Immer wieder höre sie von weiteren Vorfällen in der Gegend.

Das Thema kommt seit Monaten immer wieder auf, an der Stellungnahme der Stadt hat sich nichts geändert: „Es ist eine private Angelegenheit, sich vor Wildschweinen zu schützen“, so Stadtsprecher Frank-Dieter Simon. Auf der Internetseite der Stadt gibt es weitere Informationen und Verhaltensregeln für den Fall einer Begegnung mit Wildschweinen.