Schulverband Wilstermarsch : Erneuertes Blockheizkraftwerk könnte mehr als 10.000 Euro einsparen

Die Mitglieder des Schulverbands Wilstermarsch hatten das Schlimmste befürchtet – aber ein erneuertes Heizkraftwerk könnte sogar Geld sparen.

16. Dezember 2019, 16:34 Uhr

Kudensee/Wilster | Positive Überraschung für die Schulverbandsmitglieder auf ihrer Sitzung zum Jahresende: Das Blockheizkraftwerk am Schulstandort Wilster muss zwar erneuert werden. Der Vertrag mit den Stadtwerken Wilster verspricht aber sogar künftige Kosteneinsparungen bei der Wärmeversorgung.

Wärmelieferant seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren versorgen die Wilsteraner Stadtwerke die Gemeinschaftsschule sowie die Turnhalle über das Blockheizkraftwerk am Schwimmbad mit Wärme. Das entsprechende Modul im Heizkraftwerk, das diese Aufgabe bislang übernahm, ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden.

Langfristiger Vertrag zu besseren Konditionen

Eine Maßnahme, die überaus kostenintensiv ist und sich nach Angaben der Stadtwerke nur durch einen langfristigen Wärmelieferungsvertrag mit dem Schulverband wirtschaftlich darstellen lässt. Angesichts der vorherrschenden Situation sah sich das Versorgungsunternehmen dazu veranlasst, den Schulverband Wilstermarsch um die Unterzeichnung eines neuen, für zehn Jahre gültigen Wärmelieferungsvertrags zu bitten.

Verbandsvertreter hatten mit höheren Kosten gerechnet

In der Sitzung der Schulverbandsversammlung in Kudensee zeigten sich dessen Mitglieder äußerst überrascht über die in dem Vertrag angeführten finanziellen Konditionen. Gingen viele Vertreter der Schulverbandsversammlung zunächst davon aus, dass mit der notwendigen Erneuerung der Bauteile im Blockheizkraftwerk die zu entrichtenden Versorgungskosten steigen würden, ist das Gegenteil der Fall. In einem von Stadtwerkeleiter Michael Schjut verfassten Schreiben an die Versammlung, erklärt er für das Unternehmen, dass der Schulverband bei der Unterzeichnung des Vertrages einen um 15 Prozent verbesserten Wärmepreis erhalten würde. Möglich wäre dies durch verbesserte Fördermöglichkeiten sowie verbesserte technische Rahmenbedingungen.

ZITAT Auf der Grundlage des Abnahmeverhaltens 2018 sowie der geltenden Preissituation bedeutet dies eine Ersparnis von rund 10.500 Euro brutto pro Jahr. Michael Schjut , Stadtwerkeleiter

Ungläubig hakten einige Verbandsmitglieder nach und erkundigten sich bei Schulverbandsvorsteher Walter Schulz nach der Richtigkeit der Angaben. „Den Leiter der Stadtwerke Wilster, Michael Schjut, haben wir bislang als überaus gewissenhaften Menschen kennen gelernt, der, bevor er solche Angaben nach Außen trägt, diese mehrfach auf ihre Richtigkeit überprüft“, betonte Schultz.

Erwartet Millionenausgaben für neue Grundschule

Angesichts der nicht unerheblichen Einsparmöglichkeiten, denen gegebenenfalls beträchtliche Ausgaben in Millionenhöhe für den Bau einer neuen Grundschule in Wilster gegenüberstehen, fiel der Schulverbandsversammlung die Entscheidung nicht sonderlich schwer. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder für die Unterzeichnung des neuen Wärmelieferungsvertrags.