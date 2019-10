Staatsanwaltschaft Itzehoe : Ermittlungen gegen 94-jährige mutmaßliche KZ-Helferin

Unterlagen liegen seit 2016 bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe – der Vorwurf lautet Beihilfe zum Mord.

von Michael Althaus

06. Oktober 2019, 13:40 Uhr

Itzehoe | Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt gegen eine 94-Jährige, die zwischen 1943 und 1945 als Schreibkraft in dem ehemaligen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig tätig gewesen sein soll. Der Verdacht laute auf Beihilfe zum Mord, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Peter Müller-Rakow, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zuerst hatte der NDR über den Fall berichtet.

Die Beschuldigte wohne im Landgerichtsbezirk Itzehoe, zu dem die Kreise Steinburg, Pinneberg und Dithmarschen gehören, so Müller-Rakow weiter. Kern der Ermittlungen sei die Klärung ihrer konkreten Tätigkeit in dem KZ. Als Zeugen seien Überlebende des Lagers in Israel und den USA befragt worden. Darüber hinaus würden Unterlagen aus dem KZ Stutthof und Zeugenaussagen aus älteren Verfahren ausgewertet.

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, betonte Müller-Rakow: „Sollte es zu einer Anklage kommen, müsste sich die 94-Jährige vor dem Jugendrichter verantworten, da sie zum Tatzeitpunkt unter 21 Jahre alt war.“ Tötungsdelikte verjähren nach heutigem Recht nicht.

Auf die Spur der früheren KZ-Mitarbeiterin kam die Staatsanwaltschaft laut dem Sprecher über einen Hinweis der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Sie habe den Fall bereits im Sommer 2016 an die Behörde in Itzehoe übergeben, so Müller-Rakow.

In Ludwigsburg werden seit 2016 die Akten von Vernichtungs- und Konzentrationslagern erneut überprüft. Dabei richtet sich der Blick der dortigen Staatsanwälte neuerdings nicht nur auf das Führungspersonal, sondern auch auf die Mitarbeiter der Lager, bis hin zu Sekretärinnen und Telefonistinnen. Auslöser war eine seit einigen Jahren veränderte Rechtsprechung, nach der nicht mehr nur eigenhändig verübte Morde strafbar sind, sondern auch die bloße Anwesenheit in einem Mord-Lager. Die Richter gehen davon aus, dass auch die KZ-Mitarbeiter von den systematischen Tötungen gewusst haben. So wurde der „Buchhalter von Auschwitz“, Oskar Gröning, wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt.

Nach Überprüfung des KZ-Personals von Stutthof seien neun Verfahren an die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften übergeben worden, sagt der Sprecher der Zentralen Stelle, Thomas Will. In dem 37 Kilometer östlich von Danzig gelegenen Lager der Nationalsozialisten waren insgesamt mehr als 100.000 Gefangene interniert. Rund 65.000 wurden ermordet – unter anderem durch Giftspritzen, Genickschüsse oder Giftgas.

Eines der Stutthof-Verfahren kommt demnächst vor Gericht: Am 17. Oktober beginnt in Hamburg der Prozess gegen einen 92-Jährigen, der als SS-Wachmann in dem Lager tätig gewesen sein soll. Er ist wegen 5230-facher Beihilfe zum Mord angeklagt. In einem weiteren Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Lübeck gegen eine frühere Mitarbeiterin des KZs.

Fünf der neun Stutthof-Verfahren sind nach den Angaben aus Ludwigsburg aus verschiedenen Gründen eingestellt worden. In einem Fall war der Beschuldigte aus Altersgründen zu schwach für eine Verhandlung, in einem anderen Fall ist die Verdächtige inzwischen verstorben. Ob es daher in Itzehoe mehr als 70 Jahre nach Kriegsende tatsächlich zum Prozess gegen die frühere Sekretärin kommen wird, bleibt offen.