Steinburger Heimatverband : Erläuterungen von historischen Bauwerken bald auf Plattdeutsch zu hören

Bis zum Jahresende sollen alle Erläuterungen von historischen Bauwerken im Kreis Steinburg auf Plattdeutsch digital abrufbar sein.

von Tanja Zukowski

16. September 2019, 10:07 Uhr

Lägerdorf | Bisher informieren rund 230 Tafeln auf Hochdeutsch und vielfach auch auf Plattdeutsch über bedeutende historische Stätten und Gebäude im Kreis Steinburg. 1988 wurden die ersten Tafeln aufgestellt, seit vier Jahren zweisprachig. 2018 begann der Heimatverband als erster im Land, diese zusätzlich mit so genannten QR-Codes auszustatten, um die Erklärungen hörbar zu machen.

Wer mit einem Smartphone diese merkwürdig aussehenden Marken scannt, kann sich vor Ort oder zu Hause über Internet die plattdeutschen Versionen der hochdeutschen Texte anhören. Derzeit ist die AG Nedderdüütsch dabei, die letzten Übersetzungen einzulesen. „Wir hoffen, dass wir vor Ende dieses Jahres fertig werden“, sagt Herbert Frauen, stellvertretender Vorsitzender des Heimatverbandes im Kreis Steinburg.

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben die hochdeutschen Vorlagen ins Niederdeutsche übersetzt. Als ausgewiesene Plattdeutsch-Expertin hat die Vorsitzende der AG im Heimatverband, Marianne Ehlers, für den letzten Schliff gesorgt. Zum Einlesen der restlichen Texte auf Tonträger trafen sich unlängst Marianne Ehlers, Herbert Frauen, Jochen Franzen und Jan Niemann in der Lägerdorfer Grundschule, deren Leiter Niemann ist.

In wenigen Sätzen werden historische Stätten, wie Kirchen, Schlösser, Herrenhäuser und auch bedeutende Wohnhäuser, vorgestellt. „Dat geev in Horst all een Gotteshuus ut unbestimmte Tied, dat bald to lütt weer“, begann Herbert Frauen mit der Beschreibung der Horster St.-Jürgen-Kirche und gab einen Eindruck von der lebendigen niederdeutschen Ausdrucksweise. Die Möglichkeit, die Texte über den QR-Code „op Platt“ zu hören, sei ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der niederdeutschen Sprache, so Frauen: „Es ist wichtig, dass wir die Kultur weiter transportieren.“ Ziel sei es, alle Texte der Tafeln auch auf der Homepage des Heimatverbandes sicht- und hörbar zu machen. Im Übrigen wurden die bis 1997 fertiggestellten 190 Tafeln mit hochdeutschen Texten im selben Jahr im Steinburger Jahrbuch veröffentlicht.

Das Beispiel macht derweil im Land Schule. Marianne Ehlers informierte darüber, dass im Kreis Rendsburg-Eckernförde ebenfalls erste zweisprachige Infotafeln mit QR-Codes ausgestattet wurden.