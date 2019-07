Besuch in Glückstadt : Erinnerungen an die alte Heimatstadt

Ein ehemaliger Glückstädter zeigte seinen Freunden und Bekannten seine alte Heimatstadt.

von Christine Reimers

18. Juli 2019, 17:18 Uhr

Glückstadt | Fred Battig und Hans Blocksdorff sind Glückstadt sehr verbunden. Sie kennen sich aus der Zeit, als sie beide beim Bundesgrenzschutz in der ehemaligen Kaserne am Neuendeich waren. Heute leben sie in Albersdorf. Die Pensionäre kamen jetzt wieder nach Glückstadt, um Freunden und Bekannten die Stadt zu zeigen, wo sie einst arbeiteten.

Fred Battig wurde 1934 in Glückstadt geboren und besuchte das Detlefsengymnasium. Trotz der Kriegszeit mit Bomben, die über Glückstadt abgeworfen wurden, und einer schweren Nachkriegszeit spricht er „von einer wunderschönen Jugendzeit im Deichvorland“ in Glückstadt. Er ging dann vor dem Abitur ab. Letztlich entschied er sich, 1954 zum Bundesgrenzschutz nach Glückstadt zu gehen. Als 1956 die Bundeswehr ins Leben gerufen wurde, wechselte er dorthin als Berufssoldat. In Glückstadt lernte er auch seine Ehefrau Dörte kennen. Mit ihr zog er 1964 nach Albersdorf. 1987 wurde er pensioniert und ließ sich zum Übungsleiter im Sportverein ausbilden. Regelmäßig besucht er mit seiner Frau seine alte Heimatstadt.

„Früher konnten wir quer über den Marktplatz fahren“, erinnert er sich an alte Zeiten. Mit den Albersdorfern ging es beim Besuch auf Rundgang mit versierten Stadtführern. Und es gab einen Vortrag über original Glückstädter Matjes.